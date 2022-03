Nuovo San Siro, per Inter e Milan è cambiato tutto

Svolta totale per la costruzione del nuovo San Siro, cambiano gli scenari per Inter e Milan: ecco che cosa succede adesso

Inter e Milan continuano a sfidarsi sul campo per la conquista dello scudetto e, fuori, a dialogare per il nuovo stadio. Il progetto del nuovo San Siro, però, va incontro a nuovi problemi e si è arenato ancora una volta.

La ‘Cattedrale’ nella zona del vecchio stadio non s’ha da fare, troppo forte l’opposizione dei comitati di quartiere e degli ambientalisti. Alla fine, ha dovuto piegarsi anche il sindaco di Milano, Beppe Sala. A questo punto, come scrive la ‘Gazzetta dello Sport’, si riparte dall’idea che può portare lo stadio fuori città, a Sesto San Giovanni. La zona individuata sarebbe quella delle ex acciaierie Falck. Non ci sarebbero ancora stati contatti diretti tra le dirigenze e il sindaco di Sesto, ma è un’idea che era stata già valutata in passato. E presto i club potrebbero muoversi, non intendendo più perdere tempo.