Il Milan ha chiuso il primo colpo di mercato: “Scambio di documenti”

Il Milan va all’assalto della Serie A, ma sullo sfondo c’è anche il calciomercato. Si parla di “scambio di documenti” per il primo colpo dei rossoneri

Il Milan non ha alcuna intenzione di retrocedere nella corsa scudetto. Gli uomini di Stefano Pioli vogliono tenere alle loro spalle Inter, Napoli e Juventus e cucire lo stemma tricolore sul petto, ma non sarà opera così semplice.

Comunque vada, dopo le fatiche in Serie A e non solo, sarà tempo di calciomercato e, a tal proposito, i rossoneri vanno a caccia di diversi colpi di primo piano per rinforzare la rosa. Uno dei ruoli che i milanesi hanno tutta l’intenzione di sistemare è quello della punta centrale. È vero che nella stessa posizione agiscono Olivier Giroud e Zlatan Ibrahimovic, ma comunque nel prossimo futuro un’alternativa, per presente e futuro, potrebbe arrivare direttamente dalla Premier League. Stiamo parlando di Divock Origi. La punta centrale, ora al Liverpool, è in scadenza di contratto con i Reds e il Milan è il club in primo piano per assicurarsene le prestazioni. C’è già chi parla anche di scambio di documenti per un affare che è già nell’aria.

Calciomercato Milan, scambio di documenti per Origi

Ne ha parlato, infatti, Stefano Donati, giornalista di Telelombardia, a ‘Top Calcio 24’: “Per Origi al Milan siamo allo scambio dei documenti – ha annunciato -. L’accordo è stato raggiunto per un contratto quadriennale da 4 milioni di euro più bonus. Arriverà a parametro zero. Hanno preferito lui a Belotti e diventa molto probabile la conferma di Ibrahimovic, oltre a quella scontata di Giroud. Per quanto riguarda Berardi, alle cifre che chiede il Sassuolo, 30 milioni di euro, non si fa. Il Milan ne offre 15 con una contropartita, a Pioli piace molto”. Insomma, il primo colpo sembra essere sempre più vicino per i rossoneri e potrebbe ulteriormente rinforzare l’attacco.