Milan ribaltato, fatto fuori per il grande colpo

Svolta Milan con Paolo Maldini che ha deciso: addio in vista, con i rossoneri che bussano in casa Real Madrid per un grande colpo

Paolo Maldini è pronto a rivoluzionare il Milan. La squadra di Pioli viaggia al primo posto in Serie A ed è attesa da un ciclo di partita sulla carta alla portata dei rossoneri che potrebbero spianare la strada per il rush scudetto.

Questo però non ferma i dirigenti milanisti che sono già proiettati al prossimo anno. Diversi gli interventi previsti per rinforzare la rosa, sia come titolari che come alternative ai titolari. Qualcosa di importante sarà fatto, ad esempio, in difesa dove il nome di Botman è quello più caldo, mentre a centrocampo si cerca l’erede di Kessie con Renato Sanches come primo nome nella lista.

Qualcosa però si farà anche in attacco: Origi sembra essere un obiettivo quasi centrato ma non sarà l’unico rinforzo offensivo. Maldini pensa a come rendere più competitivo il Milan ed ha individuato il ruolo di trequartista come quello da andare a rinforzare. Lì, infatti, Brahim Diaz sta rendendo al di sotto delle aspettative e questo potrebbe cambiare completamente i piani.

Calciomercato Milan, via Brahim Diaz: sondaggio per Hazard

Secondo quanto riferisce ‘AS’, infatti, il Milan non ha intenzione di sborsare i 25 milioni di euro previsti per il riscatto dello spagnolo. L’idea è di provare a strappare uno sconto, mentre il Real Madrid non ha alcuna intenzione di riportarlo a casa. Le due società però potrebbero non limitarsi a parlare soltanto del futuro del 22enne. Secondo la stessa fonte, infatti, i rossoneri avrebbero fatto un sondaggio anche per altri due calciatori.

Il primo è Jovic, nome ricorrente nel mercato rossonero e che, dovesse arrivare Origi, perderebbe di consistenza. Il secondo, invece, è quello di Eden Hazard. Il belga al Real Madrid non ha rispettato le attese, fermato spesso da infortuni, e cerca l’occasione per il rilancio. Il Milan sarebbe la piazza giusta anche se ci sarebbe poi da lavorare sull’aspetto economico visto l’ingaggio da 15 milioni percepito in Spagna e decisamente fuori budget per i rossoneri.