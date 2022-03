Juventus bruciata, la doppia operazione che beffa i bianconeri

La Juventus mette nel mirino diversi giocatori importanti, ma i bianconeri possono essere tagliati fuori da una doppia operazione congiunta.

C’è tanto da lavorare, in questo periodo, per gli uomini mercato della Juventus. I bianconeri sanno di doversi rinforzare in maniera considerevole in vista della prossima stagione e sui taccuini della dirigenza ci sono diversi nomi.

Per Massimiliano Allegri sarà fondamentale, l’anno prossimo, avere più uomini di qualità per tentare di essere nuovamente competitivi in Europa. I bianconeri lavorano su più tavoli e, come sempre, uno degli interlocutori principali delle mosse di mercato è Mino Raiola. L’agente, manco a dirlo, sarà uno dei protagonisti dell’estate, con tanti giocatori della sua scuderia in odore di trasferimenti di spessore. Al momento, il super procuratore è ancora alle prese con condizioni di salute non ottimali ed è in convalescenza, ma di sicuro tiene d’occhio le evoluzioni del mercato e prepara già le sue strategie. Con un piano che però potrebbe scontentare molto la stessa Juventus.

Raiola ‘porta via’ l’obiettivo della Juventus con Haaland, il ‘pacchetto’ verso il top club

L’edizione odierna di ‘Sport’ in Spagna ricorda che Raiola è solito mettere a segno operazioni coinvolgendo più giocatori della sua scuderia. E’ successo quando Ibrahimovic è andato al Barcellona, con Maxwell che lo ha seguito, oppure quando, contestualmente all’arrivo di Pogba al Manchester United, vi ha fatto approdare Ibrahimovic e Mkhitaryan. Ora, potrebbe avvenire lo stesso nel caso di un passaggio di Haaland al Real Madrid. Insieme al norvegese, in Spagna Raiola potrebbe portare anche il giovane centrocampista Granveberch dell’Ajax, uno dei nomi maggiormente seguiti dalla Juventus in questo periodo.