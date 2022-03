“Chiuso due acquisti”: l’annuncio del Barcellona coinvolge la Serie A

Il presidente in diretta fa un annuncio di mercato: tutto fatto per due acquisti in vista della prossima stagione

“Abbiamo chiuso due acquisti”: il presidente del Barcellona Joan Laporta non nasconde la definizione di un doppio affare per la prossima stagione. Non rivela i nomi, ma gli indizi sono chiari e in un caso portano a Franck Kessie, in scadenza di contratto con il Milan, nell’altro a Christensen del Chelsea.

Intervenuto a ‘RAC 1’, il numero uno del club blaugrana afferma: “Abbiamo chiuso due acquisti. Sì, uno potrebbe essere un difensore centrale e uno un centrocampista. Raphinha è un grande giocatore: abbiamo buone notizie su di lui”.

Più lontani invece Mbappe e Haaland: “Nessuno dei due mi ha trasmesso la voglia di venire qui. Ho ricevuto solo condizioni economiche che non accetteremo in nessun caso”. Anche perché il Barça deve fare i conti con i limiti di bilancio, un aspetto che riguarda anche il capitolo rinnovi come quello di Dembele: “E’ accaduta la stessa cosa di Sergi Roberto. Gli abbiamo fatto un’offerta e lui non ha accettato. Ci piace, ma se raggiungeremo un accordo sarà dentro i limiti salariali che abbiamo stabilito. Lo dico con rispetto ma il suo rappresentante è una scatola di sorprese. Ci ha fatto un po’ girare la testa”.

Calciomercato Juventus, Laporta blinda Gavi e Araujo

Più ottimismo invece per Gavi e Araujo: “Le trattative stanno andando bene. Sono molto importanti e hanno intenzione di restare. Raggiungeremo un accordo ma i calciatori devono capire qual è la situazione economica nostra”.

Ultima battuta su Joao Felix: “Mi piace molto e il suo agente lo sa. È un grande giocatore. C’è stata l’occasione di fare uno scambio con Griezmann. Abbiamo provato, ma l’Atletico non vuole cederlo”.