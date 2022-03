Contatti avviati: Juventus-Lazio per il portiere del futuro

Contatti già avviati tra le parti, la Juventus e la Lazio si sfidano sul calciomercato per il portiere del futuro

Il fallimento della Nazionale ha imposto un nuovo ragionamento sul sistema calcio italiano. Maggior fiducia nei giovani nostrani potrebbe essere riposta già nel futuro prossimo. E in massima serie c’è chi sembra già disposto a puntare sull’acquisto di giovani promesse come Marco Carnesecchi, portiere classe 2000 dell’Atalanta ma in prestito alla Cremonese, dove sta sfoggiando prestazioni di alto profilo in Serie B.

In casa Lazio, riporta il ‘Corriere dello Sport’, Strakosha dovrebbe partire a parametro zero e alcuni dubbi ci sono anche su Pepe Reina. Sul tavolo del Ds Tare ci sarebbe proprio il profilo di Carnesecch e, in secondo piano, quello di Sergio Rico del PSG ma in prestito al Maiorca. L’italiano piacerebbe anche al tecnico Sarri e già ci sarebbe stato un contatto esplorativo di Lotito con l’Atalanta, proprietaria del cartellino. Da Bergamo chiedono circa 15 milioni di euro per farlo partire. Alcuni sondaggi, inoltre, si sarebbero verificati anche con la Juventus e altre big italiane.

Calciomercato Juventus, anche la Lazio su Carnesecchi: contatto Lotito-Atalanta

Le opzioni dei nerazzurri sarebbero due: vendere subito il portiere o prestarlo per un’altra stagione, stavolta in Serie A, per poi metterlo in competizione con Musso nel 2023-24. Lotito e Agnelli intanto valutano la sfida di calciomercato.

L’altro nome seguito dai capitolini è il 28enne spagnolo Sergio Rico, gestito dalla You First Sports, stessa agenzia che rappresenta Luis Alberto. Il suo prezzo potrebbe rivelarsi inferiore rispetto a quello di Carnesecchi. Resta dunque da vedere se la Lazio preferirà puntare sull’usato sicuro o sull’italiano che avanza.