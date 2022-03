Trattativa avanzata con la Juventus: all-in per l’erede di Dybala

La Juventus sfida il grande ex Fabio Paratici, bianconeri a caccia di un attaccante e in vantaggio sul Tottenham e su Conte

Sarà una campagna acquisti, la prossima, densa di novità per la Juventus, che si tufferà in un processo di profondo rinnovamento per cercare di accontentare Allegri e dargli gli strumenti per avviare un nuovo ciclo vincente.

Più di tutto, l’addio di Dybala segna una rottura e l’inizio di una nuova fase del percorso. Una delle prime necessità, ovviamente, sarà quella di trovare un degno sostituto dell’attaccante argentino, che in sette stagioni ha siglato qualcosa come 113 gol, sapendo insomma essere spesso decisivo, anche se con tantissimi alti e bassi negli ultimi due anni e mezzo. Numerose le piste che il club sta seguendo in attacco, con un ritorno di fiamma che sembra poter dare risultati e contatti che sarebbero già avviati.

Juventus, dal Barcellona l’erede di Dybala: ritorno di fiamma per Depay

Si torna infatti a parlare, stando a ‘Todofichajes.com’, di Memphis Depay. La campagna acquisti faraonica del Barcellona, che ha praticamente cambiato volto all’attacco con gli arrivi di Aubameyang, Ferran Torres e Adama Traorè, sembra non lasciare più spazio all’olandese. Un giocatore seguito già in tempi non sospetti dai bianconeri, che adesso possono riprovarci. La sua stagione al Barça, prima di una lunga assenza per infortunio, era anche iniziata bene, ma ora sta pensando di cambiare aria. In corsa ci sarebbe anche il Tottenham degli storici ex Paratici e Conte, ma la Juventus appare in vantaggio e con la possibilità concreta di chiudere il colpo. Per di più, a cifre potenzialmente vantaggiose, visto il contratto con i blaugrana in scadenza nel 2023.