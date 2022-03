Assalto all’Inter, Conte aspetta solo un segnale per il grande ex

Antonio Conte guarda in casa Inter per un grande colpo per il futuro, l’assalto al big nerazzurro a una condizione

Con qualche difficoltà, Antonio Conte sta comunque imprimendo il suo stile alla sua avventura con il Tottenham. Gli Spurs dopo un periodo difficile sono tornati in corsa per un piazzamento tra le prime quattro in Premier League e lotteranno fino alla fine per raggiungere l’obiettivo.

Oltre al Manchester United, l’avversaria principale nella corsa al piazzamento Champions è l’Arsenal, che ha tre punti di vantaggio e una gara in meno. I Gunners sembrerebbero favoriti, ma è ancora lunga da qui al termine della stagione. Il derby londinese può riproporsi inoltre anche in chiave di mercato, con le due squadre a contendersi uno dei pezzi pregiati dell’Inter. Un giocatore molto apprezzato da Conte, che lo vorrebbe nuovamente alle proprie dipendenze, e che potrebbe lasciare i nerazzurri al termine dell’annata, vista la necessità del club di monetizzare.

L’Inter si prepara all’addio a Lautaro Martinez: le cifre e la condizione per raggiungere Londra

Si tratta di Lautaro Martinez, andato incontro nella seconda parte di stagione ad un digiuno piuttosto lungo interrotto solo dalla tripletta alla Salernitana e dal gol con il Liverpool. A Milano iniziano a serpeggiare dubbi sull’argentino e la cessione per una cifra congrua sarebbe ritenuta un compromesso accettabile. Secondo ‘Todofichajes.com’, i nerazzurri, per 70 milioni di euro, sarebbero disposti a lasciar partire il ‘Toro’. L’Arsenal, a sua volta, ha qualche dubbio sulla cifra, ma Conte sarebbe pronto al sacrificio economico. Una volta sancito l’addio di Harry Kane, che i rumours vogliono nuovamente vicino al Manchester City, gli Spurs lancerebbero l’assalto senza esitazioni.