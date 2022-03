“Comando io”: Ronaldo ‘zittisce’ i giornalisti in conferenza stampa

Cristiano Ronaldo risponde stizzito sul suo futuro e il possibile ritiro: cosa ha detto ai giornalista in conferenza stampa

Sarà la Macedonia del Nord l’avversaria del Portogallo nella finale Playoff che assegna un posto ai prossimi Mondiali in Qatar.

L’ultimo Mondiale di CR7? In conferenza stampa, l’ex Juventus ha replicato stizzito: “Comincio a vedere che molti di voi si fanno la stessa domanda. Sarò io a decidere del mio futuro, nessun altro. Se ho voglia di giocare ancora, se non ne ho più voglia… decido io. Comando io, punto. Per noi sarà la partita della vita”. Il capitano portoghese è, come al solito, sicuro di sé: “Un Mondiale senza Cristiano? Non esiste un Mondiale senza il Portogallo. Qui non ci sono individui, siamo tutti insieme. La Macedonia ha sorpreso e lo ha fatto in molte partite, ma penso che domani non ci sorprenderà. Il Portogallo sarà migliore e andremo al Mondiale“.