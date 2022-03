Il Milan corre sul mercato: 4 nomi per svoltare in attacco

Il Milan vuole regalare un esterno destro d’attacco a Stefano Pioli: i nomi valutati da Maldini sono quattro

I rossoneri hanno costruito una squadra solida e di prospettiva, che infatti sta lottando per lo scudetto e occupa il primo posto della classifica, ma ci sono ancora diverse lacune: la più evidente riguarda l’esterno destro d’attacco.

In questa stagione le uniche alternative sono rappresentate da Alexis Saelemaekers e Junior Messias, che però non hanno dato abbastanza garanzie a Stefano Pioli. In estate Paolo Maldini vuole colmare la lacuna e avrebbe stilato una short-list di quattro nomi per accontentare il tecnico emiliano: non c’è solo Domenico Berardi tra le alternative.

Calciomercato Milan, vola sull’esterno | Berardi, Sarr, Lang e De Ketelaere le alternative

I rossoneri si godono un super Rafa Leao e provano a svoltare anche sulla destra. Secondo quanto riportato sull’edizione odierna di ‘Tuttosport’, Paolo Maldini starebbe seguendo quattro nomi: Domenico Berardi rappresenta la soluzione italiana, un calciatore che conosce la Serie A e che farebbe comodo a Stefano Pioli. Le altre opzioni, invece, arrivano dall’estero.

Il Milan guarda al Belgio con particolare attenzione, con Noa Lang e Charles De Ketelaere che occupano un posto di prestigio sul taccuino di Maldini. E, infine, l’ultimo nome arriva dall’Inghilterra: si tratta di Ismaila Sarr, esterno d’attacco senegalese che si è laureato campione d’Africa in estate, che sta brillando con il Watford. Insomma, una corsa a quattro per garantire a Pioli maggiore qualità sulla corsia destra: una scelta delicata che, però, potrà svoltare il gioco offensivo del Milan.