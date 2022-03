De Ligt via dalla Juventus: spunta il ‘colpevole’ del colpaccio

La difesa della Juventus potrebbe subire un corposo restyling sul calciomercato. Il grande sacrificato è De Ligt che innescherebbe l’effetto domino

La Juventus divide le proprie risorse tra presente e futuro. Attualmente i bianconeri sono impelagati in una corsa alle posizioni di testa che ha come obiettivo minimo la qualificazione Champions League. La striscia di risultati in Serie A della squadra di Allegri, al netto di un gioco ancora titubante, fa comunque ben sperare, mentre la dirigenza al di fuori del terreno di gioco ha già come chiaro obiettivo il potenziamento della squadra in vista della prossima annata.

Archiviata la situazione Dybala, del quale andrà poi trovato un erede, la Juventus si concentra molto anche sulla difesa della prossima annata che dovrebbe prevedere come minimo un acquisto di primo pelo. In questo senso il grande favorito resta Antonio Rudiger che sembrerebbe preferire proprio i colori bianconeri a quelli di Real Madrid e Bayern Monaco.

A Torino Rudiger dovrebbe avere in dote un contratto importante, che potrebbe aggirarsi sui 6,5 milioni di euro a stagione, con il tedesco che andrebbe così a sostituire Giorgio Chiellini, ma che al contempo come sottolineato da ‘Don Diario’, potrebbe innescare anche una sorta di effetto domino difensivo.

Calciomercato Juventus, effetto domino sull’asse de Ligt-Rudiger: col tedesco rischia l’olandese

I piemontesi devono voltare pagina e dovrebbero farlo con Rudiger, mentre il Real Madrid potrebbe approfittare di questa situazione per insidiare proprio la stessa Juventus. L’arrivo dell’ex centrale della Roma a Torino, stando alla fonte iberica, potrebbe provocare una reazione a catena di uscite in cui i ‘blancos’ potrebbero andare nuovamente a mettere nel mirino Matthijs de Ligt, vecchio desiderio mai realizzato del Barcellona.

L’ingresso di uno stipendio importante come quello del centrale del Chelsea potrebbe così portare anche all’eventuale uscita del forte olandese per il quale non va mai esclusa l’ipotesi di un rinnovo ‘tattico’. De Ligt dopo 4 anni a Torino non ha raggiunto gli obiettivi che sognava e con Rudiger, secondo la testata spagnola, il Real Madrid potrebbe virare le proprie mire proprio su di lui cambiando le carte in tavola.