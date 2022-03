La Juventus riporta in Italia il più amato dai tifosi: Allegri gongola

Nel sondaggio proposto oggi da Calciomercato.it i nostri utenti si sono espressi in merito al futuro della Juventus che punta a riportare in Italia alcuni calciatori

Corsa Champions aperta per la Juventus che al momento occupa il quarto posto con discreto vantaggio, e prova anche a mettere pressione a chi la precede in classifica, a partire dall’Inter. Proprio i nerazzurri saranno i prossimi avversari in campionato al rientro dalla sosta in una sfida che può valere una bella fetta di stagione, misurando le reali ambizioni dei bianconeri in questo rush finale.

Poi sarà tempo di tornare a lavorare in sede di calciomercato, col capitolo rinnovi aperto, la situazione Dybala invece già definita e la caccia a nuovi elemento di spicco da inserire, soprattutto a centrocampo, più aperta che mai. Tanti i profili accostati ai bianconeri, molti dei quali hanno anche già giocato in Serie A, e per i quali nel caso si prospetterebbe dunque un ritorno in Italia.

Calciomercato Juventus, da Pogba a de Paul: ecco chi riportare in Italia

In merito alla questione sono intervenuti i followers della pagina Twitter di Calciomercato.it, che hanno espresso la loro opinione relativa agli eventuali acquisti per la Juventus nel sondaggio proposto oggi dalla nostra redazione. Nel caso specifico il focus è sul casting in mediana dei bianconeri, con una scelta tra quattro opzioni disponibili in merito ad un eventuale rientro in Serie A ad opera del club di Agnelli.

Con ampio distacco il preferito dei tifosi, per un totale del 48,1% delle preferenze è Paul Pogba, centrocampista francese in uscita a zero dal Manchester United e che ha proprio nella Juve il suo passato più luminoso. Alle spalle del francese si piazza con il 23,1% dei voti Jorginho, regista italo-brasiliano che nel caso rappresenterebbe poi il fulcro del gioco della squadra di Allegri e che al momento è reduce dalla delusione Mondiale con l’Italia. Chiudono il quadro De Paul ed infine Paredes.

Ecco l’esito del sondaggio: