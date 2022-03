CMIT TV | La Juventus fa il botto: l’annuncio in diretta

La Juventus è pronta ad un doppio acquisto importante in estate: l’annuncio arriva in diretta alla CMIT TV

Doppio acquisto importante per la Juventus. I bianconeri in estate potrebbero chiudere operazioni di un certo livello per la fascia sinistra e per il centrocampo.

E’ questa la convinzione di Antonio Milone, giornalista di TuttoSport, intervenuto alla CMIT TV per parlare proprio delle mosse in sede di calciomercato estivo da parte del club piemontese. Dopo gli arrivi di Vlahovic e Zakaria in inverno, per la Juventus l’estate sarà l’occasione per rinforzare ulteriormente la propria rosa.

Per farlo sono diversi i calciatori seguiti e Milone anticipa alcune possibili mosse: “La Juve farà qualcosa di importante sulla sinistra. In base a quanto filtra, Emerson Palmieri può essere un nome caldo. Rudiger può essere un’occasione ma al momento chiede 10 milioni di euro e la Juve a queste condizioni non si siede a trattare. E’ normale che con Chiellini a fine stagione si parleranno per capire cosa fare. Rugani può andar via. Non credo in una cessione di de Ligt, che dovrebbe rimanere un’altra stagione. McKennie è una chiave di lettura per arrivare a Zaniolo“.

BREMER – “La Juventus non partecipa ad aste, l’Inter è sempre un passo avanti rispetto alle altre. Può diventare un’opportunità per i bianconeri ma penso che il sacrificio verrà fatto per Rudiger”.

Juventus, Milone: “Prenderei Pogba con i soldi di Dybala”

VICE VLAHOVIC – “Qualche opportunità si verrà a creare ma la Juve ha anche Kean: va monitorata la sua situazione. L’idea bianconera è quella di aver un tridente Vlahovic-Chiesa-Zaniolo o Vlahovic-Chiesa-Morata“.

POGBA – Infine, il centrocampo: “Con i soldi risparmiati dall’ingaggio di Dybala, io proverei a prendere Pogba. Credo che in ogni caso la Juventus un centrocampista forte lo farà, uno di quelli con l’ultimo passaggio perché in questo momento la vera difficoltà è servire bene Vlahovic. Non so se andranno su un regista o su una mezzala, ma se ne devi prendere due a quel punto dai via McKennie“.