CMIT TV | Lukaku di nuovo all’Inter: “Messaggio ai compagni”

Non si placano le voci sul possibile ritorno di Lukaku all’Inter e sulla CMIT TV spunta il retroscena: “Ha inviato un messaggio ai compagni”

Tra le operazioni di mercato che hanno fatto maggiormente discutere in estate, va riservato un posto d’onore all’addio di Romelu Lukaku ai campioni d’Italia in carica.

L’attaccante belga, dopo essere stato protagonista e uno dei principali artefici dello scudetto dell’Inter, ha spinto per lasciare la Serie A e fare ritorno al Chelsea in Premier League. A quasi un anno di distanza, però, la scelta di ‘Big Rom’ sembra essere stata fallimentare: l’alchimia con Tuchel non è delle migliori e con i tifosi, anche dopo alcune sue esternazioni, il rapporto sembra essere già compromesso. Intanto, spunta un retroscena che potrebbe fare sperare i tifosi nerazzurri.

CMIT TV | Lukaku torna all’Inter: “Ha già inviato un messaggio ai compagni”

Nel corso dello diretta serale sulla CMIT TV è intervenuto anche Damiano Coccia ‘Er Faina’, che ha rivelato un retroscena su Romelu Lukaku: “Ha mandato un messaggio ad alcuni ex compagni dicendo ‘ci vediamo presto'”. Nulla di ufficiale e niente che possa garantire un suo ritorno in Serie A, però è un altro segnale del malessere che contraddistingue il belga in questa fase della sua carriera e del fatto che si sarebbe pentito di aver lasciato i nerazzurri in estate.

Per riportarlo a Milano in estate, tuttavia, servirebbe un vero e proprio capolavoro da parte di Beppe Marotta. Per ‘Big Rom’, infatti, non si potrebbe usufruire del Decreto Crescita ed il suo ingaggio è cresciuto notevolmente da quando è volato a Londra. Servirebbe un prestito o una formula creativa per permettere all’Inter di consegnare Lukaku a Simone Inzaghi. Il presente del belga si chiama Chelsea, con una stagione da chiudere nel migliore dei modi, ma il futuro potrebbe ancora riservare un passaggio in Serie A.