Ora non ci sono più dubbi: sei milioni per Cristiano Ronaldo

Il Manchester United rischia di chiudere in maniera fallimentare la stagione: per Ronaldo non ci sono più dubbi

Doveva essere il fiore all’occhiello del rilancio del Manchester United, si è rivelato forse uno dei motivi di un’altra stagione fallimentare. Il Cristiano Ronaldo bis all’Old Trafford non sta andando come immaginato.

Il portoghese ad agosto ha scelto di dire addio alla Juventus per tornare allo United, anche rinunciando ad una buona parte del suo ricco stipendio.

Una scelta fatta perché il rapporto con l’ambiente bianconero era ormai arrivato al capolinea e perché CR7 pensava che a Manchester sarebbe potuto tornare a vincere. Non è andata così con la squadra ora allenata da Rangnick che è fuori dalla Champions, lontano dalla vetta in Premier League e rischia anche di non qualificarsi alla prossima edizione della principale competizione europea. Una situazione che pesa non soltanto sull’umore di Ronaldo ma anche sul suo conto in banca. L’accordo con il Manchester United, infatti, prevedeva una cospicua serie di bonus che rischiano di saltare.

Manchester United, Ronaldo furioso: quanto bonus sfumati

Entrando nel dettaglio Cristiano Ronaldo vedrà sfumare qualcosa come circa sei milioni di euro legati agli obiettivi di squadra. In particolare l’approdo in finale di Champions del Manchester United avrebbe garantito a Ronaldo circa 3 milioni di euro, mentre vincere la Premier League avrebbe portato un bonus di circa due milioni di euro.

Ma non è finita perché un altro milione di euro potrebbe sfumare nel caso in cui la squadra attualmente allenata da Rangnick non riuscisse ad acciuffare la qualificazione in Champions League. Insomma, per CR7 il ritorno allo United si è rivelato, anche dal punto di vista economico, non felice.