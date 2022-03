Roma, ecco il primo colpo: visite mediche e firma

Roma, arriva il primo colpo per la prossima stagione: svolte le visite mediche, manca solo l’ufficialità

Mile Svilar sarà un nuovo giocatore della Roma. Il portiere serbo, nato in Belgio nel 1999, è praticamente il primo rinforzo della società giallorossa per la stagione 2022-2023: sarà il secondo di Rui Patricio.

Svilar, che non ha rinnovato il proprio contratto con il Benfica, arriva quindi nella capitale a parametro zero. Un acquisto voluto e promosso da Mourinho che lo aveva visto debuttare in Champions League quando con il Manchester United aveva sfidato il club di Lisbona. Come riferito da ‘AsRomaLive’, Svilar ha sostenuto lunedì scorso le visite mediche con la società giallorossa. Visite mediche che sono state superate da parte dell’estremo difensore, che ha scelto la proposta giallorossa preferendola alla Real Sociedad. L’ufficialità dell’affare è dunque sempre più vicino.