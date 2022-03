Addio inevitabile a fine stagione: che ritorno alla Juventus

Un ex calciatore della Juventus potrebbe già dire addio al suo club nel calciomercato estivo: nuova ‘chiamata’ al club bianconero

In questa sosta amarissima, ormai i pensieri vanno quasi totalmente alla Serie A. Si attende con ansia la ripartenza del campionato, il cui finale è a dir poco indecifrabile per adesso. La lotta scudetto può dire ancora molto e al rientro ci sarà niente di meno che il derby d’Italia.

Juventus-Inter è storicamente la partita delle partite, a maggior ragione poi quando c’è un conflitto estremamente aperto in classifica. La tensione già si taglia a fette, visto che con un successo la ‘Vecchia Signora’ scavalcherebbe momentaneamente gli eterni rivali. I bianconeri si ritroverebbero al terzo posto a +2 dalla ‘Beneamata’, che dalla sua presenta ancora il jolly della sfida da recuperare a Bologna. Insomma, fare pronostici è davvero complicato. Nonostante i dubbi sul termine dell’annata in corso, la dirigenza torinese lavora in ottica futuro. Gli scivoloni accumulatai negli ultimi mesi, quello in Champions League su tutti, necessitano ovviamente degli interventi nella rosa. In particolare, si studiano soluzioni per potenziare la mediana, in assoluto il reparto più problematico. Da Gravenberch al sogno Pogba, la lista di Cherubini è lunga. Sembra tornare di moda, inoltre, il nome di Miralem Pjanic.

Calciomercato, Pjanic ‘richiama’ la Juventus

Il centorcampista bosniaco si trova attualmente in prestito al Besiktas dal Barcellona fino a giugno. Ma stando a quanto si apprende dal ‘Mundo Deportivo’, il classe ’90 potrebbe dire addio prossimamente al club turco. Quest’ultimo, infatti, non potrebbe permettersi l’intero ingaggio da oltre 8 milioni di euro netti del calciatore (finora pagava solo 2 milioni e 750mila euro).

Da qui la probabile separazione. Pjanic non rientra più nei piani dei blaugrana, perciò nel caso dovrebbe trovare una nuova destinazione. Ecco che l’ex Roma potrebbe rifarsi vivo con la Juventus per il ritorno a Torino, come già tentato in passato. Sappiamo quanto Allegri lo stimi, anche se la preferenza comunque è quella di puntare su un profilo più giovane. Ma chissà che la Juventus non possa rivedere ulteriormente i suoi piani se dovesse ripresentarsi l’occasione.