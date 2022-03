Inter e Juve già lo sanno, lo scambio allucinante che infiamma il mercato

C’è un attaccante che è stato accostato a più riprese a diversi top club di Serie A. Il suo destino potrebbe però essere altrove con un super scambio all’orizzonte

Le big di Serie A, oltre a lottare per questo finale intenso di campionato, pensano già anche alla prossima estate quando ripartiranno i riflettori del calciomercato. Fari puntati su alcuni calciatori importanti in giro per l’Europa che però potrebbero rivelarsi occasioni interessanti per un motivo o per un altro. Uno di questi è senza dubbio Memphis Depay, attaccante olandese del Barcellona, pupilli inamovibile con Koeman e divenuto riserva di lusso con Xavi tra infortuni e l’exploit di Aubameyang.

L’ex Lione fatica a trovare il minutaggio giusto, il rendimento è calato e lo spazio si sta assottigliando. I malumori così crescono esattamente come le voci su un eventuale futuro lontano da Barcellona in virtù anche di un contratto in scadenza 2023. Stando a quanto riferito dal ‘Mundo Deportivo’ tanti sono i club di Premier League su di lui, ma non vanno escluse soluzioni italiane. Tutte pazze per l’olandese: su Depay ci sarebbero gli interessi di Juventus, Milan, Inter e Napoli.

Calciomercato, niente Italia per Depay: scambio con Joao Felix

Bagarre su Depay che ha questo finale di stagione per provare a scrivere un futuro diverso col Barcellona, anche se dalla Spagna insistono su una possibile cessione dopo appena un anno. Nel caso specifico la soluzione che farebbe comodo al Barça la evidenzia ‘ElNacional.cat’ che sottolinea come oltre a Premier e Serie A anche l’Atletico abbia chiesto di lui.

La testata iberica quindi prova ad imbastire uno scambio tra i catalani e i madrileni con protagonisti Depay e Joao Felix. Quest’ultimo pur essendo molto maturato non ha visto scoccare la scintilla con Simeone, che dal canto suo gradirebbe invece l’olandese come sostituito di Suarez in attacco. Va comunque tenuto conto dell’enorme esborso dell’Atletico di un paio d’anni fa sul fantasista lusitano pagato circa 127 milioni di euro, e che seppur deprezzato ha comunque un valore superiore a quello di Depay. Per lo scambio servirebbe quindi anche una parte cash corposa da parte del Barcellona.