Anche Sarri ha detto sì: c’è già l’accordo per Milinkovic-Savic

Milinkovic-Savic è pronto a dire addio alla Lazio, Sarri dà il via libera e c’è già l’accordo: affare da ottanta milioni

Dopo anni in cui se n’è parlato tanto senza che mai si concretizzasse, la prossima estate potrebbe davvero essere quella dell’addio di Milinkovic-Savic alla Lazio.

Arrivato a 27 anni, con il contratto in scadenza nel 2024, il centrocampista serbo sta vivendo una delle migliori stagioni dal punto di vista personale. Il gioco di Sarri sembra esaltarlo ma non è soltanto questo: Milinkovic è nella fase di piena maturità ed è ormai pronto per fare il definitivo salto di qualità. Il 27enne di Leida può finire in una big, dopo aver resistito negli anni passati, la Lazio questa volta potrebbe dare il via libera alla sua cessione. Lo ha già dato Maurizio Sarri, secondo quanto si legge su ‘Il Messaggero’.

L’allenatore biancoceleste avrebbe detto sì alla cessione di Milinkovic per finanziare poi il mercato in entrata. Secondo la stessa fonte ci sarebbe anche l’accordo con l’agente del calciatore per l’addio a fine stagione, ora non resta che capire dove andrà.

Calciomercato Lazio, via libera per Milinkovic-Savic: 80 milioni per l’addio

Ottenuto il via libera da parte di Sarri, ora Lotito proverà a cedere Milinkovic-Savic al miglior offerente. Il prezzo è già stato stabilito e si aggira intorno agli ottanta milioni di euro, cifra che pone le italiane indietro: Inter e Juventus sono da tempo interessate al 27enne, ma al momento le piste principali sono altre e portano tutte all’estero.

Due in particolare i club che potrebbero mettere a segno l’affare: il Manchester United e il Paris Saint-Germain. Due club che in estate vivranno una nuova rivoluzione con novità in panchina e nella rosa. I ‘Red Devils’ sono ormai rassegnati o quasi a perdere Pogba, mentre a Parigi c’è aria di rivoluzione dopo la disfatta in Champions. Milinkovic potrebbe essere uno dei nomi dai quali ripartire. Sarri ha detto sì, non resta che soddisfare le richieste della Lazio.