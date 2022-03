L’Inter esulta due volte: 50 milioni in cassa e Conte abbandonato

Inter, arriva l’affondo: sono pronti quasi 50 milioni di euro, mentre Antonio Conte rischia la beffa

Mentre nella scorsa stagione è risultato un elemento fondamentale dell’Inter campione d’Italia, in questa stagione tante sono state le prove al di sotto delle aspettative per Stefan de Vrij. Il difensore olandese è certamente, tra i tre titolari della retroguardia nerazzurra, colui che ha saputo dare meno sicurezze e meno continuità di prestazioni.

Per questo, complice anche un contratto in scadenza nel 2023, si è parlato di un possibile addio del difensore olandese al termine della stagione. L’Inter potrebbe infatti cederlo di fronte ad una buona offerta ed incassare un’importante plusvalenza trattandosi di un giocatore arrivato a parametro zero. E dall’Inghilterra l’interesse non manca.

Inter, niente Conte: de Vrij verso Gerrard

Sul giocatore ha messo gli occhi il Tottenham: Antonio Conte conosce benissimo il difensore e sarebbe certamente favorevole ad un suo acquisto, rendendolo perno fondamentale della propria difesa. Attenzione però alla concorrenza dalla Premier League, perché sul giocatore c’è anche l’interesse dell’Aston Villa.

Il club di Birmingham ha fondi importanti da spendere e, come testimoniato dall’acquisto di Coutinho a gennaio, è certamente ambizioso. La società vuole dunque regalare a Steven Gerrard profili importanti per cercare di svolgere un ruolo da outsider in Premier League. Come riferisce ‘Football Insider’ sarebbe proprio il tecnico inglese a volere il giocatore al centro della propria difesa, come uno dei nomi top per rafforzare la squadra. Il contratto di de Vrij scade come detto nel giugno 2023 e l’Inter potrebbe lasciarlo partire per una cifra di poco inferiore ai 50 milioni di euro. Probabile quindi che la società di Birmingham possa provare a beffare lo stesso Conte e lanciare un affondo già nelle prime settimane dell’estate.