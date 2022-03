Nuovo club per Cristiano Ronaldo: il tradimento è clamoroso

Cristiano Ronaldo è sempre più orientato a lasciare il Manchester United al termine della stagione in corso: nuovo club e tradimento

Sta ormai giungendo al termine la fantastica, e forse irripetibile, era di Cristiano Ronaldo e Messi. I due campioni che ci hanno fatto sognare per tantissimi anni, ora stanno vivendo entrambi dei momenti a dir poco negativi. Il romantico ritorno del fuoriclasse portoghese al Manchester United, dopo la separazione amara con la Juventus, non ha rispettato minimamente le attese.

Risultati al di sotto delle aspettative e rapporti non idilliaci sia con Solskjaer che con Rangnick. CR7 non è affatto contento e come potrebbe essere altrimenti d’altronde. I ‘Red Devils’ in Premier sono distanti quattro lunghezze dal quarto posto occupato dall’Arsenal, che nel conteggio delle partite disputate ne presenta una in meno rispetto ai rivali in questione. In Champions League le cose non sono andate tanto meglio. La squadra si è vista costretta ad abbandonare la massima competizione europea agli ottavi di finale, per mano dell’Atletico Madrid di Simeone. Il fenomeno di Madeira, al contrario di quanto fatto in passato, non è riuscito a incidere contro i ‘Colchoneros’ e il gol di Renan Lodi al ritorno ha inesorabilmente interrotto la corsa degli inglesi.

Ronaldo lascia lo United: tradimento clamoroso

Insomma, l’avventura finora è stata davvero deludente. Non è un caso che da diverso tempo stiano circolando numerose voci circa l’addio di Ronaldo al Manchester United in estate. L’attaccante sta seriamente prendendo in considerazione questa possibilità e il suo potente procuratore, Jorge Mendes, si è già attivato per trovare una nuova destinazione al suo assistito.

Stando a quanto si apprende da ‘ElNational.cat’, inoltre, potrebbe prendere forma un clamoroso tradimento. Il noto agente, infatti, avrebbe offerto le prestazioni del portoghese al Barcellona, acerrimo nemico del Real Madrid. Il patron dei blaugrana, Joan Laporta, è alla ricerca di un acquisto ad effetto per eccitare ulteriore la tifoseria spagnola. Il preferito in assoluto resta Haaland, ma l’obiettivo è assai complicato. Il costo del cartellino di Ronaldo, invece, sarebbe ovviamente basso e CR7 si ridurrebbe anche lo stipendio. Chissà che questo incredibile scenario non possa concretizzarsi.