Calciomercato Juventus, l’accordo lampo risolve l’intrigo Dybala-Salah

Accordo in arrivo per un colpo in attacco del Barcellona. Una scelta che modificherebbe le strategie su altri calciatori che tra passato e futuro sono collegati alla Juventus

Paulo Dybala lascerà la Juventus in estate per la fine del suo contratto con i bianconeri ed andrà quindi presto a caccia di una nuova realtà in cui confrontarsi. Diverse le ipotesi che stanno circolando in queste settimane e che vanno dall’Inter alla Spagna con particolare attenzione al nuovo progetto del Barcellona. Alla stessa società catalana per potenziare l’attacco, soprattutto sugli esterni, oltre l’argentino era stato accostato anche Mohamed Salah.

Il fantasista egiziano è peraltro uno dei grandi sogni dei tifosi della Juventus che spererebbero proprio in lui come grande erede di Dybala in bianconero. A sparigliare le carte e modificare le strategie sia dei calciatori che dei club in questione ci pensa lo stesso Barcellona, che per l’esterno offensivo ha ormai in pugno un altro profilo importante.

Calciomercato, Barcellona-Raphina accordo raggiunto: niente Salah e Dybala

Per il Barça si è fatto sempre più forte il nome di Raphinha del Leeds, gioiello brasiliano che piace molto a Xavi e all’ambiente catalano. Velocità e qualità tecnica al servizio di una squadra che in estate, senza rinnovo, dovrebbe anche perdere Ousmane Dembele dalla batteria di attaccanti esterni.

Stando a quanto riportato dal quotidiano catalano ‘Sport’, il Barcellona avrebbe già trovato l’accordo con lo stesso Raphinha, con l’ausilio anche dell’agente Deco, sia per ciò che concerne l’ingaggio che per la durata del contratto. Un primo step fondamentale per poter poi arrivare a convincere anche il Leeds e trovare un’intesa definitiva con il club inglese proprietario del cartellino, utile ad ultimare il trasferimento in estate. Il calciatore stesso dal canto suo da la priorità al progetto tecnico proposto da Xavi, che nel 2022 sta raccogliendo ottimi frutti. Deco continuerà a fare pressione sui dirigenti del club di Elland Road, affinché accettino la nuova offerta che sta preparando il Barcellona dopo averne rispedita al mittente una da 35 milioni. Peraltro nell’affare potrebbe entrare anche Oscar Mingueza per provare a smuovere le acque.

Regna l’ottimismo per il Barça, convinto di poter chiudere per il calciatore brasiliano nelle prossime settimane. Un affare che così facendo andrebbe a completare con un uomo di qualità le fasce di Xavi, andando così ad escludere altri innesti come Salah e lo stesso Dybala.