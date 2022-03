Incontro per battere l’Inter: doppio colpo Milan da 45 milioni

Caccia aperta in attacco per il Milan con una doppia pista dal Sassuolo che si fa sempre più interessante. Le cifre e gli ostacoli

Il Milan lavora su più fronti, con particolare attenzione a quanto accadrà la prossima estate soprattutto in attacco, reparto che ha bisogno di cambiare qualche pedina. La punta centrale e l’esterno offensivo destro restano due obiettivi sensibili per Maldini e soci che guardano con estrema attenzione in Serie A e nello specifico in casa Sassuolo, dove le soluzioni sono ben due.

L’edizione odierna de ‘La Gazzetta dello Sport’ sottolinea come Maldini e Massara a breve incontreranno Giovanni Carnevali con i profili di Gianluca Scamacca e Domenico Berardi fissati sull’agenda. Tanta stima per entrambi e chance di andare a stuzzicare i neroverdi, con una valutazione sui 15 milioni di euro, piuttosto bassa in verità, per l’esterno, e di 30 milioni per la punta della Nazionale.

Calciomercato Milan, doppio binario in attacco: le cifre per Scamacca e Berardi

Un doppio affare che a queste cifre appare estremamente complesso, vista la discrepanza con i pensieri del Sassuolo. La rosea evidenzia come per Scamacca ci sia una situazione più fluida visto che l’Inter, altro grande club su di lui, dovrebbe prima vendere un tassello importante in attacco per poi poter finanziare l’operazione. I nerazzurri sono stati accostati al classe 1999 per lungo tempo e il derby di mercato rischia di prendere forma con l’assalto dei rivali.

I rossoneri dal canto loro possono intervenire anche con una proposta più bassa rispetto ai 40 milioni richiesti, avendo i conti in ordine e chance di manovra immediata. Archiviate le possibilità estere, per Scamacca restano dunque in piedi, seppur con modalità molto differenti, le due milanesi, favorite quindi in questa battaglia al centravanti, col Milan che ha peraltro in mano Origi proprio in quella zona di campo.

Discorso molto diverso su Berardi, che migliorerebbe sensibilmente il ruolo di ala destra sulla trequarti rossonera, ma sul quale non è semplice operare. 15 milioni del Milan è una valutazione bassa e su di lui c’è anche la concorrenza di club di Premier League oltre che del Napoli. I rossoneri dal canto loro con la propria offensiva capiranno i margini per trovare un punto di incontro, avendo peraltro in dote l’appeal di una squadra entrata in dimensione scudetto. Il contratto del ragazzo inoltre è in scadenza 2024 e ritoccando verso l’alto la proposta da 15 milioni di euro qualcosa potrebbe muoversi.