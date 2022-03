Rivoluzione totale per l’accoppiata pazzesca: lo prende la Juventus

Per arrivare a realizzare l’accoppiata pazzesca serve una rivoluzione totale: la Juventus lo sa ed è pronto ad approfittarne

E’ caccia al post Dybala per la Juventus. L’addio, ormai certificato, dell’attaccante argentino apre un vuoto nel reparto offensivo di Massimiliano Allegri.

Serve un calciatore che possa completare il tridente offensivo che il tecnico ha intenzione di schierare il prossimo anno. Un innesto che possa sposarsi bene con Vlahovic e Chiesa per un terzetto che possa trascinare la Juventus in Italia ed in Europa.

Facile a dirsi, meno a farsi anche perché la società bianconera, come un po’ tutti, deve fare comunque i conti con le esigenze di bilancio e con le spese fatte a gennaio per Vlahovic in particolare. Qualcosa sarà fatto e si cerca il giusto affare che possa coniugare l’aspetto economico con quello tecnico. Da questo punto di vista dalla Spagna potrebbe arrivare l’occasione giusta e tutto nasce dall’interesse del Real Madrid per Mbappe e Haaland. Florentino Perez sogna l’accoppiata pazzesca ma anche i blancos devono far quadrare i conti. Ecco allora la necessità di una vera e propria rivoluzione.

Calciomercato Juventus, occasione dal Real Madrid

Come riferisce ‘fichajes.net’, sono sei i calciatori che il Real Madrid avrebbe intenzione di vendere per poter poi chiudere per Mbappe e Haaland. Tra questi ci sono anche due calciatori accostati a club italiani: il primo è Jovic, attaccante serbo che potrebbe fare al caso del Milan, alla ricerca di un attaccante.

L’altro riguarda proprio la Juventus: è Marco Asensio il calciatore che potrebbe essere un obiettivo di mercato dei bianconeri. Il 24enne ha il contratto in scadenza nel 2023 e, nonostante quest’anno sia stato spesso utilizzato da Ancelotti, difficilmente resterà visto che con i nuovi arrivi avrebbe meno spazio. Lo spagnolo potrebbe essere l’occasione da sfruttare per la Juventus alla quale è accostato da tempo.