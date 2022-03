Inter, attenta: può partire insieme a Lautaro

Sirene inglesi e tedesche per il talento dell’Inter, possibile addio per 25 milioni di euro nella prossima finestra di calciomercato

Una fase di ambientamento e poi una serie di ottime prestazioni. La prima stagione di Denzel Dumfries con la maglia dell’Inter prosegue bene. Il sostituto di Hakimi è ormai un elemento importante nella formazione titolare di Inzaghi. Tuttavia, così come per Lautaro Martinez, anche per lui non mancano le indiscrezioni di calciomercato. Entrambi i talenti potrebbero esere ceduti di fronte a cifre importanti.

Nonostante non sia considerato in vendita da Marotta, di fronte a una eventuale offerta da almeno 25 milioni di euro il futuro di Dumfries potrebbe essere messo in discussione. L’esterno dell’Inter piace molto al Bayern Monaco, che vanta ottimi rapporti con l’agente Mino Raiola. Non sono da escludere, infine, le piste che portano nella ricca Premier League. Il caso Lukaku è ormai da insegnamento: di fronte a cifre irrinunciabili nessun talento è considerato incedibile. Il discorso vale per Dumfires così come per Lautaro Martinez.

Calciomercato Inter, Dumfries e Lautaro non sono incedibili: big europee alla finestra

Classe 1996, Dumfries è approdato all’Inter la scorsa estate per circa 14 milioni di euro. Dopo un inizio in sordina, durante il quale ha raccolto diverse panchine, sul finire del 2021 ha iniziato a migliorare nettamente le sue prestazioni.

Ad oggi, tra campionato e coppe, l’olandese ha realizzato 4 gol e 6 assist in 36 presenze totali. La nuova ‘scommessa’ di Marotta sembra già vinta e proprio questo potrebbe preoccupare i tifosi.

Lo stato di salute (soprattutto economico) del movimento italiano non è dei migliori. Dalle cessioni possono arrivare i fondi da investire sul mercato. L’Inter sarà quindi pronta a valutare qualsiasi offerta elevata già dalla prossima estate.