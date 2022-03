Dimissioni Mancini, spunta il nome che spariglia le carte

Sono ore di riflessione per tanti nel Club Italia, a partire dal ct Roberto Mancini, dopo la disfatta con la Macedonia del Nord: spunta un altro nome a sorpresa

Il giorno dopo fa forse ancora più male. Sarà difficile, anzi impossibile, cancellare del tutto la disfatta clamorosa dell’Italia contro la Macedonia del Nord che è costata il Mondiale agli Azzurri. Come spesso accade, le ore successive sono quelle dei processi, della caccia al colpevole e alle motivazioni magari più profonde di un fallimento così importante.

Sui social, così come nelle tante dirette di esperti, opinionisti ed ex calciatori, si attribuiscono colpe un po’ a tutti. Ieri sera il presidente della Federcalcio ha sottolineano la volontà di continuare con questo progetto e Roberto Mancini alla guida. Il numero uno del calcio italiano ha quindi espresso la sua linea, mandando anche un messaggio al ct. Che però in queste ore starebbe riflettendo sul suo futuro, metabolizzando una sconfitta clamorosa pochi mesi dopo la vittoria dell’Europeo. Nella giornata di oggi è avanzata anche l’ipotesi delle dimissioni da parte dell’allenatore della Nazionale, con il conseguente e ovvio toto-successore. In tutti i sensi.

Mancini e l’ipotesi dimissioni: nel toto-successore spunta pure Sarri nella lunga lista

Come sempre accade in questi casi, anche i bookmakers si scatenano letteralmente attorno agli eventuali eredi di Roberto Mancini, attorno al quale si sono addensato parecchie nubi in relazione al suo futuro in Nazionale. Su ‘Stanleybet’ la permanenza del ct in azzurro si gioca a 2 volte la posta, una quota quindi ancora abbastanza bassa. Così come sono basse anche le cifre per Fabio Cannavaro, che in caso di ribaltone al momento pare il favorito a 4. La lista dei nomi si allunga, con qualcuno decisamente a sorpresa: come addirittura Maurizio Sarri, quotato a 8.

Poi altri due outsider, come Carlo Ancelotti (a 8 anche lui) e Claudio Ranieri (quotato a 9), che è svincolato dopo l’esonero al Watford. Pagherebbe invece 9 volte la puntata: un nome di garanzia in un momento difficile. Su Stanleybet, bookmaker inglese, ci sono a 12 anche Antonio Conte e Andrea Pirlo, due emblemi della Nazionale italiana. Decisamente più staccati, invece, Gattuso, Gasperini e De Zerbi che sono quotati a 18. Per motivi diversi, però, moltissimi di questi nomi sembrano piste davvero complicate da battere, Sarri, Conte e Ancelotti in primis.