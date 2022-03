Ultima partita con l’Italia: “I due più grandi falliti della Nazionale”

Bufera sull’Italia dopo la sconfitta contro la Macedonia e l’addio ai Mondiali 2022, arriva l’attacco social per Immobile, Insigne e compagni

Due Mondiali senza Italia. Un’altra disfatta storica. Una figuraccia imperdonabile, indelebile nella memoria dello sport tricolore. Il segno, l’ennesimo degli ultimi decenni, della decadenza del sistema calcio italiano. Come se non bastasse l’eliminazione del 2017 che già fece il giro del mondo. Anche nel 2022 la Nazionale azzurra ha mostrato tutti i suoi limiti dapprima approdando seconda in un girone di qualificazione più che abbordabile, poi perdendo il playoff casalingo contro la modestissima Macedonia.

Se nel 2017 il capro espiatorio della tragedia sportiva fu Gian Piero Ventura, oggi sul banco degli imputati sono finiti molteplici giocatori. Il nostro calcio, è ormai chiaro ed evidente, non riesce più a sfornare campioni come Totti, Del Piero, Pirlo, Gattuso, Cannavaro, Buffon, solo per citare alcuni Campioni del Mondo. Da quel trionfo del 2006 a Berlino, arrivato nel pieno dello scandalo Calciopoli, il calcio in Italia è regredito.

I buoni risultati dall’arrivo di Mancini e la vittoria degli Europei erano considerati come un segnale di lenta rinascita, ma oggi, otto mesi dopo, sembrano solo una fortunata parentesi nella storia negativa degli ultimi sedici anni. La Nazionale azzurra è stata capace di uscire ai gironi di due Mondiali e non partecipare ad altri due. Le squadre di club, che da anni non competono ai vertici del calcio europeo, anche quest’anno sono state eliminate tutte o ai gironi o agli ottavi di Champions League. Basterà l’ennesima disfatta a favorire una reale rifondazione del calcio italiano? La risposta a oggi è ancora incerta.

Italia-Macedonia del Nord, tweet al veleno dopo la disfatta: tutti nel mirino

Intanto sui social si sprecano insulti e commenti censurabili verso i protagonisti del nostro calcio. Nel mirino è finito soprattutto Immobile, per il quale secondo la ‘Gazzetta della Sport’ quella di ieri potrebbe essere stata l’ultima apparizione in Nazionale. Di seguito si propongono alcuni tweet significativi pubblicati nelle scorse ore.

Ricordiamo che si voleva dare un pallone d’oro a Jorginho — Alessio (@ale1980cro) March 25, 2022

Immobile sarà probabilmente ricordato come la prima punta titolare di due esclusioni di fila al mondiale. — Palle di cuoio (@Palledicuoio) March 24, 2022

Immobile e Insigne sono due dei più grandi falliti della Nazionale Italiana. Aria, aria. Via, via. — Velenø (@VlnN94) March 24, 2022

Comunque Donnarumma, portiere migliore del mondo, che prende gol da 30 metri da uno sconosciuto della Macedonia Grazio Paolo per averci portato Mike, GRAZIE — Chiara❤️🖤 (@chiarossonera96) March 24, 2022

Mi sento di dire solo che ieri Marco Verratti è stato l’unico veramente all’altezza dell’occasione e non si merita di non giocare neanche un Mondiale nel picco della carriera. — Daniele V. Morrone (@DanVMor) March 25, 2022