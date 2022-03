CMIT TV | Donnarumma nel mirino: “Difficoltà oggettive”

L’ex portiere Luigi Turci è intervenuto nella diretta Twitch della CMIT TV all’indomani della mancata qualificazione al Mondiale in Qatar. Focus su Donnarumma

All’indomani della sconfitta contro la Macedonia del Nord, che per l’Italia vuol dire niente Mondiale per la seconda volta consecutiva, è intervenuto in diretta alla Tv di Calciomercato.it l’ex portiere Luigi Turci. Focus su Donnarumma, che sta subendo delle critiche per il tiro-gol siglato da Trajkovski che ha condannato gli azzurri.

“Il tiro di Trajkovski sarebbe stato più facile da parare se fosse andato all’incrocio dei pali – ha detto Turci, che ha avuto Donnarumma alle proprie dipendenze nel periodo in cui è stato preparatore dei portieri al Milan – La palla gli rimbalza pure a terra, per questo è un tiro con difficoltà oggettive. Poi da Donnarumma, di cui abbiamo grande stima, ci aspettiamo sempre la parata che salva la partita“.

Turci alla CMIT TV: “Non vedo responsabilità di Donnarumma sul gol di Trajkovski”

“Sul gol non vedo tutte queste responsabilità da parte sua – ha aggiunto Turci parlando sempre della rete incassata da Donnarumma – Ritengo che siamo tutti figli dell’emotività del risultato. Se lo vedo poco sereno? Tutt’altro. E’ un ragazzo tranquillo e a Parigi si trova bene. Il fatto è che lo critichiamo appena prende un gol normale”.