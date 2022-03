Assegno da 50 milioni di euro: la Juve deve dirgli addio

Le ultime di calciomercato Juventus non sono positive per il club presieduto da Andrea Agnelli e allenato da Massimiliano Allegri. ‘Scippo’ del Real

La Juventus può dirgli addio. Anzi deve, perché l’ingresso in scena del top club toglie ogni speranza ai bianconeri. Nulla da fare: il calciatore nomn vestirà la maglia della squadra allenata da Massimiliano Allegri.

Il top club è il Real Madrid, pronto a sferrare l’assalto decisivo per mettere le mani una volta per tutte sul cartellino del grande talento francese che da tempo piace al club piemontese. Anzi sembrava essere un obiettivo concreto per lo scorso calciomercato di gennaio, ma le richieste elevate e volendo anche eccessive del suo club di appartenenza hanno poi spinto Cherubini e soci a virare altrove, per la precisione su Denis Zakaria. Niente Juve, dunque, per Aurelien Tchouameni.

Calciomercato Juventus, assalto Real a Tchouameni: affare da 50 milioni

Il centrocampista classe 2000 di proprietà del Monaco è uno dei migliori talento del calcio internazionale e per questo c’è la fila. Il Real Madrid appare però il club più deciso a prenderlo. A Florentino Perez è stato ‘caldeggiato’ già da Zidane un paio di anni fa, ma solo adesso – stando a ‘ElNacional.cat’ – si è deciso ad acquistarlo. Per la fonte catalana il numero uno delle ‘Merengues’ può accontentare il Monaco mettendo sul piatto i 50 milioni di euro richiesti. Tchouameni sarebbe un grande investimento per il futuro da parte del Real Madrid, la cui prossima campagna acquisti partirà col botto, ovvero con l’ingaggio a parametro zero di Kylian Mbappe.