DIRETTA Playoff Mondiali, Portogallo-Turchia | Segui la cronaca LIVE

Calciomercato.it vi offre il match del ‘Do Dragao’ tra il Portogallo di Ronaldo e la Turchia di Calhanoglu in tempo reale

Il Portogallo ospita la Turchia nella gara di sola andata valida come semifinale per i playoff di qualificazione ai Mondiali di Qatar 2022, che mette in palio un posto in finale contro la vincente tra Italia e Macedonia del Nord.

Da un lato i lusitani del Ct Santos e dell’ex juventino Cristiano Ronaldo sono arrivati a questo appuntamento dopo essere stati battuti in casa nell’ultima sfida della fase a gironi dalla Serbia. Dall’altro gli ottomani del Ct Kuntz e dell’interista Calhanoglu si sono classificati dietro l’Olanda ma davanti alla Norvegia di Haaland. In caso di parità al 90esimo si andrà ai tempi supplementari ed eventualmente ai calci di rigore. Calciomercato.it vi offre il match del ‘Do Dragao’ in tempo reale.

PROBABILI FORMAZIONI PORTOGALLO-TURCHIA

PORTOGALLO (4-3-1-2): Rui Patricio; Dalot, Pereira, Fonte, Guerreiro; Moutinho, Carvalho, B. Silva; B. Fernandes; Jota, Ronaldo. CT Santos

TURCHIA (4-2-3-1): Cakir; Celik, Demiral, Soyuncu, Erkin; Kokcu, Antalyali; Under, Calhanoglu, Akturkoglu; Yilmaz. CT Kuntz