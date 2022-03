Morata a zero: il piano del club è clamoroso

Juventus, non si dissipano i dubbi legati al futuro di Morata: ecco il piano della società bianconera

Alvaro Morata è tornato alla Juventus nella sessione di settembre 2020 con la formula del prestito biennale oneroso con diritto di riscatto. Un riscatto che è stato fissato a 35 milioni di euro. A tanto ammonta la cifra che il club bianconero dovrà versare nelle casse dell’Atletico Madrid per assicurarsi le prestazioni dell’attaccante spagnolo.

Morata, che a gennaio subito dopo l’arrivo di Vlahovic è stato accostato al Barcellona, ma che invece è rimasto a Torino, continua ad essere un elemento prezioso per Massimiliano Allegri: è infatti il giocatore con il maggior numero di presenze in stagione. Segno che il tecnico toscano punta molto su di lui. Non si può però dire che la stessa convinzione mostrata da Allegri la stia mostrando la società, che non appare infatti intenzionata a versare i 35 milioni di euro nelle casse dei campioni di Spagna in carica, anzi.

Juventus, Morata a zero: l’idea

Il club bianconero infatti sta da tempo cercando uno sconto a quello che è il riscatto del giocatore. E la Juventus avrebbe già fissato una cifra di spesa massima: 15 milioni di euro. Un valore estremamente lontano rispetto ai 35 milioni del riscatto. La proposta sarebbe già stata formulata agli spagnoli, ma se questi dovessero fare muro la Juventus avrebbe pronta un’altra soluzione, come riferisce il ‘Corriere dello Sport’.

Il piano bianconero sarebbe infatti quello di lasciare il giocatore a Madrid per una stagione e poi metterlo sotto contratto una volta scaduto il suo accordo con l’Atletico nel giugno 2023. Una situazione quindi che è certamente da maneggiare con cura. Morata non rientra nei piani futuri del club di Madrid e l’Atletico potrebbe quindi decidere di accontentarsi di una cifra più bassa ed evitare di perdere il giocatore a zero. D’altro canto i piani della Juventus potrebbero complicarsi se per Morata, una volta tornato in Spagna, dovessero arrivare delle offerte da altri club. La strada del riscatto al ribasso potrebbe però accontentare tutte le parti in causa: Juventus in primis, ma anche l’Atletico e il giocatore.