Alto tradimento, Mbappe sentenzia Juventus e Milan

Il calciomercato di Juventus e Milan può essere condizionato anche da Kylian Mbappe: tradimento clamoroso

Kylian Mbappe potrebbe stravolgere il calciomercato e condizionare anche le mosse di altre squadre oltre a Psg e Real Madrid.

Non è un segreto che il presidente Florentino Perez sta puntando tutto sull’attaccante francese, in scadenza di contratto a fine stagione. In Spagna il suo approdo al ‘Bernabeu’ è indicato come molto probabile con tutte le conseguenze del caso.

Dovesse davvero arrivare alla corte di Carlo Ancelotti, la sua presenza non passerebbe inosservata. Anzi, c’è già chi ha chiarito le cose: con Mbappe in rosa e quindi con una maglia da titolare già assegnata, il suo futuro è altrove. Parliamo di Marco Asensio, esterno offensivo di 26 anni, legato al Real Madrid fino al 2023. Quest’anno Ancelotti gli ha concesso grande fiducia e lui ha ripagato con 10 gol in 33 partite. Un bottino di tutto rispetto ma che non sarebbe sufficiente il prossimo anno: con Mbappe, le opportunità di scendere in campo da titolare sarebbero poche ed è per questo che il calciatore di Pamplona avrebbe detto ai propri agenti – secondo quanto riportato da ‘elnacional.cat’ – di trovargli una nuova squadra.

Calciomercato, tradimento Asensio: ipotesi Atletico Madrid

Tante le squadre alle quali è stato accostato Asensio. In Italia si parla di Juventus e Milan, mentre in Inghilterra c’è l’Arsenal che sembrava essere la società davanti a tutte le altre. Ora però il portale catalano parla di un possibile clamoroso tradimento da parte del 26enne.

Asensio potrebbe, infatti, trasferirsi all’Atletico Madrid, alla corte di Simeone. Il ‘Cholo’ lo ritiene per caratteristiche un profilo ideale per il suo tipo di gioco ed è convinto il suo arrivo garantirebbe un salto di qualità alla rosa. Ovviamente, non essendo in scadenza, servirebbe l’accordo tra Atletico e Real, club non certo amici, ma per Florentino Perez il rischio – se non dovessero arrivare altre offerte importanti – è perdere poi Asensio a parametro ero nel 2023.