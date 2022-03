Piovono offerte: Dybala adesso ne ha sei

Addio Juventus e possibile beffa Inter sul calciomercato, ci sono sei squadre su Paulo Dybala

Dopo sette stagioni, storici trionfi, delusioni e giocate memorabili, Paulo Dybala saluterà la Juventus. A fine giugno scadrà il contratto che lo lega ai bianconeri e, dato il mancato accordo per il rinnovo, il giocatore valuta altri lidi. Per il fantasista argentino classe 1993 non c’è solo l’opzione Inter. Dall’estero piovono molteplici interessamenti prestigiosi in vista del mercato estivo.

Come raccolto da Calciomercato.it, il recente summit tra la Juventus e l’entourage di Dybala ha ulteriormente allontanato le parti. Il club ha comunicato che, con l’avvento di Vlahovic, le priorità economiche sono cambiate ed è impossibile tornare a negoziare sulle basi dell’accordo che era stato chiuso a fine 2021, che prevedeva uno stipendio lordo di 9 milioni netti a stagione più bonus. La spaccatura si è dunque rivelata insanabile, la Joya andrà via a parametro zero.

In Italia resta calda la pista che lo porterebbe all’Inter. Per l’estero, riporta ‘Tuttosport’, non si raffreddano altri percorsi: in Spagna continuano a essre vigili Atletico Madrid e Barcellona che, secondo fonti argentine, sarebbe pronto all’offensiva. In Inghilterra le più attente sarebbero Tottenham e Arsenal, mentre oltre le Alpi resta sempre il Paris Saint-Germain.

Calciomercato Juventus, sei club su Dybala: non solo l’Inter

A Dybala non mancano quindi le destinazioni da valutare. Intanto, nel breve periodo, il giocatore attente risposte sul suo impiego alla Juventus. Nella stagione in corso, complicata dalle tratattive fallite e dai tanti problemi fisici, si è messo in mostra in 29 occasioni realizzando 13 gol e 6 assist. Il suo apporto potrà comunque rivelarsi decisivo per gli obiettivi di Allegri in questi ultimi mesi di campionato.