Donnarumma rifiuta il Barcellona, piano Juventus in due mosse

La Juventus sta cercando di andare oltre il caso Dybala e programmare il mercato in entrata con Donnarumma

Non sarà facile riuscire ad affrontare il finale dell’attuale stagione per la Juventus con la consapevolezza di dover perdere in ogni caso il proprio numero 10 a costo zero. Il caso Dybala rischia di lasciare ferite profonde, non solo all’interno dello spogliatoio ma anche nell’umore dei tifosi.

Il futuro della Joya è ancora un mistero: in Italia l’Inter rimane senza ogni dubbio la principale contendente e probabilmente anche l’unica in grado di poter garantire i circa 7 milioni di euro che l’argentino chiedere per il nuovo contratto. Da non sottovalutare la pista estera con l’Atletico Madrid di un suo grande estimatore come il Cholo Simeone, e con il Barcellona che ha sempre strizzato l’occhio all’argentino.

Alla Continassa, invece, l’eredità di Paulo Dybala potrebbe essere raccolta da Nicolò Zaniolo. L’esterno della Roma ormai da anni è un obiettivo bianconero e José Mourinho allo stesso tempo non lo considera uno degli incedibili della sua rosa. La possibilità di incassare oltre 50 milioni di euro, potrebbe convincere i giallorossi a lasciarlo andare alla Juventus. A Torino, però, si sta riflettendo anche ad una possibile mini-rivoluzione tra i pali con un nome a dir poco clamoroso.

Calciomercato Juventus, Donnarumma solo in prestito

Come spiegato da ‘Sportmediaset’, anche Donnarumma rimane uno di quegli obiettivi bianconeri mai davvero tramontati. La stagione travagliata al Paris Saint-Germain e la continua staffetta con Keylor Navas, potrebbe convincere Gigio a riflettere su un ritorno in Italia. Da escludere invece uno scambio con il Barcellona per ter Stegen: l’ex Milan preferirebbe il campionato italiano a quello spagnolo.

Il problema è però legato sia alla formula dell’operazione che all’ingaggio. La Juventus dovrebbe per prima cosa liberarsi di Szczesny e successivamente convincere il Paris Saint-Germain ad aprire al prestito di Donnarumma. Rispetto ai 12 milioni comprensivi di bonus guadagna in Francia, il numero uno della Nazionale Italiana dovrebbe inoltre ridursi l’ingaggio per rientrare nei parametri bianconeri.