Ora è UFFICIALE: niente ripetizione, vittoria a tavolino

E’ arrivata la decisione ufficiale: decisa la vittoria a tavolino da parte del Tribunale federale, tutti i dettagli

La decisione è stata presa ed è ora ufficiale: vittoria a tavolino e niente ripetizione della partita. Ha deciso così il tribunale sportivo della Federcalcio tedesca che ha assegnato il successo al Borussia Moenchengladbach nei confronti del Bochum.

La federazione ha deciso per il 2-0 a tavolino in relazione alla partita sospesa al minuto 68 quando il Borussia era avanti per 2-0. La sospensione si era resa necessaria dopo che uno degli assistenti dell’arbitro era stato colpito da un boccale di birra lanciato dagli spalti. Il guardalinee era stato costretto ad abbandonare il campo ed essere accompagnato in ospedale per le cure del caso.

Bochum-Borussia Moenchengladbach, 0-2 a tavolino: è UFFICIALE

A spiegare il motivo è stato Stephan Oberholz, presidente del tribunale sportivo della DFB: “In base alle regole legali e procedurali della DFB che si applicano a tutti i club, la partita del VfL Bochum è da considerarsi persa con lo 0-2, in quanto il club è responsabile dei propri tifosi”. Il Bochum potrà ora presentare ricorso contro la sconfitta a tavolino.

Bisognerà invece attendere per eventuali altre sanzioni comminate alla società. Come si legge nel comunicato diramato dal Borussia, infatti, il tribunale sportivo della DFB deciderà separatamente in un secondo momento su eventuali sanzioni contro il VfL Bochum per l’incidente che ha causato la sospensione dell’incontro.