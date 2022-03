VIDEO CM.IT | La Nazionale è arrivata a Palermo: il retroscena sull’hotel di lusso

L’Italia di Roberto Mancini è arrivata a Palermo dove domani disputerà lo spareggio per i Mondiali contro la Macedonia del Nord

La Nazionale ha dato ufficialmente il via all’operazione Mondiale. Dopo gli allenamenti a Coverciano, oggi alle 12 gli Azzurri sono atterrati a Palermo e circa un’ora più tardi sono invece arrivati a Villa Igiea, l’albergo di lusso dove in passato ha alloggiato l’Italia (ma non nel 2019) e che da meno di una settimana ha riaperto dopo una lunga ristrutturazione è un maxi-investimento da parte dei proprietari, con l’obiettivo di aprire anche al mercato degli Emirati e della Cina.

Una ‘casa’ – interamente riservata alla Nazionale – dalla bellezza mozzafiato, con richiami a diversi periodi storici all’interno delle suite e non solo. Una struttura costruita nel 1900 in stile Art Noveau, che si affaccia sul golfo di Marina di Villa Igiea e gode ovviamente di una vista meravigliosa. Cento camere totali, alcune con terrazzi da 400 mq e che arrivano a toccare i 9000 euro a notte. Ad accogliere i pullman azzurri scortati dalle forze dell’ordine, che presidiano anche tutto il perimetro dell’hotel, c’erano alcuni tifosi. Non un gran numero, ma di sicuro la squadra di Mancini farà il pieno di calore domani sera, quando al Barbera saranno attesi 33mila spettatori, con i biglietti polverizzati in pochi minuti. Alle 17.30 il ct parlerà in conferenza stampa con Giorgio Chiellini, a seguire l’allenamento. Poi stessa trafila per la Macedonia del Nord, tutto al Barbera.