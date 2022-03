Ora è UFFICIALE, rinnovo fino al 2026: resta in Serie A

Mentre Dybala saluta, ora è ufficiale il nuovo rinnovo in Serie A: accordo raggiunto e prolungamento di contratto fino al 2026

La Serie A rischia di perdere molti giocatori a parametro zero in estate, con giocatori come Kessie e Insigne che andranno all’estero e Paulo Dybala che lascerà la Juventus in estate.

Nella giornata di oggi, però, è arrivata anche una notizia positiva per il campionato italiano. Il Cagliari ha annunciato ufficialmente che Giorgio Altare ha rinnovato con il club fino al 2026: un accordo importante che legherà il difensore ai sardi per molti anni. Il difensore ha dichiarato: “Ringrazio il Presidente e tutta la Società per questo rinnovo, per me è motivo di grande soddisfazione”. Ora Altare completerà la stagione mettendosi a disposizione di Walter Mazzarri con rinnovato entusiasmo.