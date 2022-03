CMIT TV | ESCLUSIVO agente Cragno: “Ecco chi lo stava valutando”

Alla diretta Twitch di Calciomercato.it è intervenuto in esclusiva Graziano Battistini, agente del portiere del Cagliari Alessio Cragno

Nella diretta Twitch della CMIT TV è intervenuto Graziano Battistini per parlare del futuro e non solo del suo assistito, il portiere del Cagliari Alessio Cragno da tempo nel mirino delle big della nostra Serie A.

“Il futuro di Cragno è la partita di domani (contro la Macedonia del Nord, ndr), poi dopo bisognerà pensare a salvare il Cagliari che è la cosa più importante”, ha esordito Battistini. “Quello che succederà dipenderà dai movimenti che ci potranno essere sul mercato. Perché non va in una big? Questa è una domanda da fare a chi poi decide in altro modo. So che la Roma lo stava valutando, poi hanno preferito un portiere portoghese (Rui Patricio, ndr) come Mourinho. Alessio sicuramente dimostra sempre di essere uno dei migliori che c’è in circolazione, si è riconfermato al top”.

Agente Cragno a CMIT TV: “A parte Maignan, i portieri arrivati dall’estero non hanno fatto vedere grosse cose”

“Se c’è troppo esterofilia per i portieri? A parte Maignan, i portieri arrivati dall’estero non hanno fatto vedere grosse cose. Credo che debba sempre prevalere la meritrocrazia – ha risposto l’agente di Cragno nella diretta della CMIT TV – Perché Cagliari sempre in difficoltà nonostante una squadra forte? La valutazione della squadra forte è tutta da verificare. Quest’anno sono entrati dei giocatori importanti come Strootman e Caceres che, loro malgrado, non sono riusciti a dare quello che avrebbe voluto. Poi è stato bravo Capozucca a prendere giocatori funzionali e qualche risultato è arrivato. Ormai sono tre anni che vivono di alti alti e bassi. Il presidente ha investito molto. In questo ultimo periodo si è visto un Cagliari vivo, per questo si spera possa raggiungere la salvezza”.