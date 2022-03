Rottura insanabile e addio: se ne va subito al Milan in saldo

Rottura totale con l’allenatore, ora l’attaccante può diventare un’occasione per il Milan: l’addio in ‘saldo’

La rottura appare insanabile e il Milan ne potrebbe approfittare. I rossoneri hanno la necessità nel mercato estivo di piazzare un colpo in attacco.

Un reparto dove è ancora tutto da decidere il futuro di Ibrahimovic, mentre la conferma di Giroud appare scontata. Al di là di ciò che accadrà con lo svedese, servono forze fresche che Lazatic, con la sua giovanissima età, non può assicurare. Ed allora sarà il mercato molto probabilmente a regalare un attaccante a Pioli con Maldini e Massara che stanno già sondando le opportunità che potrebbero presentarsi.

Una la potrebbe servire sul piatto dei rossoneri un ex molto amato: Carlo Ancelotti. L’allenatore di Reggiolo vive un momento particolare al Real Madrid dopo la pesante sconfitta nel Clasico contro il Barcellona. Un 0-4 che non ha avuto grandi ripercussioni in classifica, considerato il distacco dal Siviglia, ma che invece ha lasciato il segno all’interno dello spogliatoio e nel rapporto tra il tecnico italiano e alcuni calciatori.

Tra gli scontenti ci sarebbe anche Luka Jovic. Il 24enne non scende in campo dallo scorso 12 febbraio e, come riferisce ‘elnacional.com’, non avrebbe gradito l’essere rimasto 90 minuti in panchina contro il Barcellona, nonostante l’assenza di Benzema e il risultato del primo tempo.

Calciomercato Milan, l’occasione offerta da Ancelotti

Per l’ex Eintracht Francoforte, pagato tre anni fa sessanta milioni di euro, un’altra stagione da dimenticare al Real Madrid. Appena 281 minuti giocati in campionato con un solo gol l’attivo. Se nella prima parte di stagione, Ancelotti lo mandava in campo in caso di forfait di Benzema, indiscusso attaccante titolare, ora non lo schiera neanche quando il francese non c’è. Logico il malumore che il calciatore avrebbe manifestato anche con qualche ‘mi piace’ sui social.

Per lui il futuro è lontano dal Real che potrebbe cederlo anche in prestito con diritto/ obbligo di riscatto. Il Milan – secondo ‘Sky Sport Germania’ – potrebbe farsi avanti, cogliendo a volo l’occasione. L’attuale valutazione di Jovic si aggira intorno ai 18 milioni di euro e potrebbe rappresentare un affare che il 24enne torna ad essere quello dei 27 gol nella stagione 2018/2019.