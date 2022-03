Pochettino resta a casa: scaricato dal PSG e superato per lo United

Nella prossima stagione Mauricio Pochettino rischia di restare senza panchina: il PSG volta pagina e lo United cambia strategia

La squadra più attesa di questa stagione era il PSG più stellare di sempre, ma in Champions League i risultati sono stati deludenti: l’eliminazione subita da parte del Real Madrid fa ancora male e lascerà strascichi.

Il primo ad essere sotto esame e che potrebbe salutare la capitale transalpina è Leonardo, il cui lavoro in società non ha portato ai risultati desiderati dalla proprietà. L’altro che sembra ormai non avere nessuna speranza di continuare con i parigini è Mauricio Pochettino. Il tecnico argentino si è portato dietro dubbi e incertezze dall’inizio della stagione e l’uscita di scena agli ottavi dalla Champions sembra essere stata il punto conclusivo della sua gestione tecnica. Per l’ex Tottenham, poi, rischia di essere già passata un altro treno di lusso in Europa.

Calciomercato United, scelto ten Hag per la panchina | Pochettino resta a casa

Oltre a quella del PSG, una delle panchine più ambite sul panorama europeo per la prossima stagione è quella del Manchester United. In estate, infatti, Ralf Rangnick sceglierà il proprio sostituto e continuerà a lavorare per i ‘Red Devils’ dal lato strettamente dirigenziale. Secondo quanto riferito dal giornalista Francesc Aguilar, lo United avrebbe scelto Erik ten Hag come nuovo allenatore: l’Ajax chiede 6 milioni per liberare il proprio tecnico, che avrebbe già superato a pieni voti l’esame sul proprio profilo da parte della dirigenza inglese.

Scaricato, invece, Mauricio Pochettino: l’argentino rischia seriamente di restare senza panchina per la prossima stagione. Ten Hag ora sarebbe il profilo preferito da parte del Manchester United, che lo considererebbe l’uomo giusto per aprire un ciclo vincente fatto di gioco, idee e qualità. Il tecnico olandese, in effetti, è un profilo che ben si sposa con le idee di Rangnick e sarebbe una scelta coerente con la direzione presa dai ‘Red Devils’. Niente da fare per ‘Poch’, che ora guarderà con interesse quello che succederà tra il Tottenham e Antonio Conte.