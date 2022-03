Top player alla Juventus: Cherubini ci sta provando

La Juventus al lavoro per il post Dybala: dirigenza a caccia di un titolare che completi il tridente con Vlahovic e Chiesa. Le ultime sul grande sogno in entrata

È già iniziato in casa Juventus il post Paulo Dybala. Dopo sette anni, finirà in estate l’avventura in bianconero dell’attuale numero 10.

Ad annunciarlo ufficialmente è stato l’amministratore delegato, Maurizio Arrivabene: “Il contratto di Dybala non è stato rinnovato. L’incontro è stato amichevole, chiaro e rispettoso. Da parte della Juve sarebbe stato facile fare un’offerta al ribasso, ma sarebbe stato poco rispettoso nei confronti di Paulo. La decisione è presa. C’è stato un cambiamento a gennaio con l’arrivo di Vlahovic, è cambiato il progetto e l’assetto tecnico della squadra e Dybala non era più centrale. Per questo si è preferito non rinnovargli il contratto. I parametri sono di carattere tecnico, nessuno ha mai messo in discussione la bravura e il valore di Paulo. Poi sono state fatte delle considerazioni sulle presenze, sulla lunghezza del contratto e di carattere economico. Le scelte che andavano fatte a gennaio, le abbiamo fatte, e siamo arrivati alla situazione di oggi”. È già partita la caccia al sostituto della ‘Joya’ e la Juventus sogna anche in grande.

Calciomercato Juventus, sogno Salah: tutti i dettagli

Nel toto-nomi per il post Dybala spicca il sogno Salah. La stella del Liverpool è in scadenza di contratto nel 2023 e, stando a ‘La Gazzetta dello Sport’, le trattative con i ‘Reds’ sono aperte da un po’ ma non si registra alcun avanzamento. In caso di fumata nera, il club inglese potrebbe così pensare alla cessione dell’egiziano ad un anno dalla scadenza del contratto. La Juventus c’è e ha già effettuato i primi sondaggio esplorativi, chiedendo informazioni sulla situazione del giocatore. Il principale nodo è rappresentato dall’alto ingaggio del giocatore: il club bianconero ha l’obiettivo di ridurre il monte ingaggi e dall’acquisto di Vlahovic si sarebbe dato un limite intorno ai 7/8 milioni di euro. Dipenderà dunque anche dalle richieste dell’ex Fiorentina e Roma. Staremo a vedere.