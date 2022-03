La Juventus sogna Pogba, si avvicina il grande ritorno

Tra i grandi nomi per la prossima stagione, la Juventus pensa come sempre al ritorno di Pogba: per i bianconeri l’affare diventa possibile

C’è ancora un finale di stagione tutto da vivere per la Juventus, con la volontà di conquistare un trofeo alla portata che potrebbe essere la Coppa Italia e magari tentando di riaprire in extremis il discorso scudetto, continuando nella clamorosa rimonta. Ma i bianconeri sono già proiettati, d’altro canto, verso la prossima stagione.

L’addio di Dybala, ormai certificato, ha inevitabilmente aperto il fronte della sua successione dal punto di vista tecnico e carismatico nella rosa. E se per Dybala, come raccontato da Sannino alla CMIT TV, si potrebbe profilare un’esperienza all’estero, sebbene l’Inter sembri intenzionata a provarci, dall’altro lato i bianconeri valutano diversi nomi, dal punto di vista tecnico e tattico, per ovviare alla mancanza della ‘Joya’ a partire dalla prossima annata. Un nome che compare spesso, anche se non andrebbe a rimpiazzare lui direttamente, è quello di Pogba. Il francese sarebbe comunque il colpo ideale dal punto di vista affettivo, per lenire la delusione dei tifosi. Da anni, a Torino c’è chi non ha mai smesso di sperare nel suo ritorno. Situazione che ora potrebbe verificarsi, visto che a sua volta, al Manchester United, Pogba appare lontanissimo dal rinnovo e quasi sulla soglia.

Juventus, senti Pogba: “Sono deluso, ecco che cosa voglio”

E’ proprio lui a fornire indizi interessanti in tal senso, da una lunga intervista concessa in patria a ‘Le Figaro‘, dal ritiro della Francia a Clairefontaine. Le ultime stagioni sono state piuttosto problematiche per lui, come ammette con una certa tranquillità: “Onestamente le ultime cinque stagioni non mi soddisfano proprio per niente. Anche quest’anno non vinceremo niente e dall’anno prossimo io voglio tornare a vincere trofei, che sia qui o altrove. A Manchester a volte è dura, ci sono stati tanti cambiamenti e manca la regolarità. Nella Francia va tutto bene, so in che ruolo gioco, mentre invece allo United me lo domando e non conosco la risposta”. Una voglia di stabilità e di centralità in un sistema che Allegri potrebbe restituirgli.