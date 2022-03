Calciomercato Inter, Correa già bocciato: scambio pazzesco

Joaquin Correa non è stato promosso alla prima stagione all’Inter a causa dei tanti infortuni

Non è pienamente soddisfatta l’Inter del rendimento mostrato da Joaquin Correa alla prima stagione in maglia nerazzurra. L’attaccante argentino, che aveva debuttato con una doppietta contro il Verona, soprattutto nell’ultimo periodo non è riuscito a dare quella mano che sarebbe servita al reparto offensivo di Simone Inzaghi.

Proprio il tecnico interista lo aveva voluto fortemente la scorsa estate dopo le ottime annate trascorse insieme alla Lazio. Ma non va allo stesso tempo dimenticato che il Tucu era solamente la seconda scelta tra gli attaccanti presenti sul taccuino di Marotta e Ausilio: se non fosse stato fermato dal lungo infortunio, sarebbe arrivato ad Appiano Gentile il primo vero obiettivo Marcus Thuram.

Eppure l’approccio del Tucu Correa era stato estremamente positivo, al punto che veniva considerato un titolare aggiunto rispetto alla coppia Lautaro-Dzeko. Col passare dei mesi ha però perso la gerarchia che si era in poco tempo conquistato, anche a causa dei ripetuti infortuni. E non sarebbe affatto sorprendente se dopo appena una stagione finisse sul mercato in uscita.

Calciomercato Inter, Lille su Correa: possibile scambio con David

Nei confronti del Tucu è noto l’interesse mostrato negli ultimi tempi in Francia dal Lille. Curiosamente nella formazione francese gioca uno dei principali obiettivi dell’Inter per l’attacco, il canadese Jonathan David. Sul classe 2000 va segnalato l’interesse di mezza Europa, tra cui proprio quello nerazzurro.

Come raccontato dal giornalista Marco Barzaghi su ‘SportMediaset’, potrebbe così scaldarsi uno scambio tra Correa e David. L’Inter a quel punto dovrebbe colmare la distanza economica che divide il valore dei due calciatori: l’argentino venne acquistato dalla Lazio la scorsa estate per un’operazione da 31 milioni di euro, mentre il canadese viene quotato dal Lille sui 60 milioni.