CMIT TV | Salah e Pogba e in Serie A: “Arricchiscono il valore del campionato”

Facciamo un tuffo in Premier League con un focus soprattutto su Salah e Pogba insieme a Gianluca Nani intervenuto a CMIT TV

La Juventus è certamente la squadra del momento alla luce dell’addio di Paulo Dybala ormai già annunciato per fine contratto. Il casting per raccogliere la sua eredità è già aperto e tra i profili che più fanno sognare c’è Mohamed Salah, che però ha richieste di ingaggio decisamente elevate. A tal proposito alla CMIT TV è intervenuto anche Gianluca Nani che fa il punto dall’Inghilterra.

SALAH – “Posso seguirvi sull’aspetto tattico. Se veramente Salah dovesse tornare in Italia sarei contento perchè da lustro al campionato. Altrettanto non sarebbero contenti i tifosi del Liverpool essendo il calciatore più importante della squadra. Lui arricchisce il valore della Serie A”.

POGBA – “L’aspetto giornalistico lo seguo poco. Seguo l’aspetto tecnico. Pogba è un altro che arricchirebbe il valore del nostro calcio. Credo che a loro farebbe piacere tenerlo, poi è anche questione di opportunità. Penso si muova a parametro zero a cifre importanti”.

OSIMHEN – “Vi confermo. Osimhen è un giocatore che piace. Sa far tutto, fa gol in tutte le maniere. Normale che Osimhen piaccia a questo genere di club. Il Newcastle almeno dal punto di vista economico va considerato una big. Senz’altro ci sono Arsenal, Tottenham, Manchester United. Non tante possono permettersi Osimhen. Non so la richiesta del Napoli ma sono i primi ad essere consapevoli”.