Rompe con un ‘like’ contro Ancelotti: Milan pronto all’affare ‘Real’

Il Milan è sempre attentissimo sul mercato a possibili colpi low cost da piazzare per la prossima stagione

Due settimane da capolista ben staccata da Napoli ed Inter, per il Milan di Stefano Pioli. Due settimane nelle quali l’allenatore rossonero vorrà certamente recuperare le energie profuse nell’ultimo periodo e soprattutto ritrovare il miglior Zlatan Ibrahimovic per la fase caldissima della stagione.

In un reparto che quest’anno ha finalmente trovato in Olivier Giroud un numero 9 d’altri tempi, il recupero totale di Ibrahimovic è troppo importante per l’allenatore rossonero. L’attuale rosa nelle mani di Pioli non dispone infatti di altre prime punte nel reparto avanzato, dopo l’interruzione del prestito dello scorso gennaio con Pietro Pellegri.

L’unico attaccante a disposizione sarebbe il giovanissimo Marko Lazetic, classe 2004 arrivato nella finestra invernale dalla Stella Rossa. Un talento di grandissima prospettiva che in Serbia aveva già mostrato grandi doti fisiche e tecniche, ma probabilmente ancora troppo acerbo per poter aiutare il Milan verso il grande obiettivo scudetto. Per la prossima stagione, però, da Madrid potrebbe liberarsi un nuovo centravanti.

Calciomercato Milan, Jovic è stanco: addio Real Madrid

Escluso dall’ultimo ‘Clasico’ che il Real Madrid ha perso in casa malamente per 0-4 contro il Barcellona, Luka Jovic è definitivamente pronto a dire addio. In un match nel quale Carlo Ancelotti si ritrovava senza un vero centravanti per l’assenza di Karim Benzema, il serbo si sarebbe aspettato quantomeno di poter aiutare i compagni a partita in corso.

E invece niente da fare, sia lui che Hazard non hanno visto il campo, suscitando critiche nei confronti del tecnico italiano da parte dei tifosi. Ad un post evidentemente polemico verso lo stesso Ancelotti per le poche rotazioni utilizzate, è arrivato il ‘like’ dello stesso attaccante. Segno del fatto che il rapporto tra Jovic e il Real Madrid sia giunto ai minimi storici.

Come riferito dal diario ‘Marca’ in Spagna, sulle tracce del centravanti serbo vi sarebbe sempre l’interesse del Milan. In Italia in passato era stato fatto anche il nome dell’Inter, adesso più centrata in altri obiettivi. Ma i rossoneri non sono gli unici: sul calciatore si sono già mossi Arsenal ed Everton, mentre in Bundesliga da non escludere il Borussia Dortmund.