Dietrofront immediato su Dybala, ecco le nuove cifre

Svolta improvvisa e totale per il futuro di Dybala, ecco le cifre per il futuro dell’argentino: colpo di scena assoluto

La giornata di ieri ha partorito la fumata nera e definitiva. Paulo Dybala non rinnoverà il suo contratto con la Juventus, le sensazioni di un fallimento conclusivo dell’incontro andato in scena tra la dirigenza bianconera e gli agenti del giocatore sono state evidenti a conclusione del summit. E le parole di Arrivabene hanno poi certificato la separazione dalla ‘Joya’.

A questo punto, l’argentino è atteso dalle ultime partite in maglia bianconera, le otto conclusive in campionato più una, forse due (se la Juventus andrà in finale) in Coppa Italia. Anche su di lui a Torino si punterà per chiudere al meglio la stagione, ma alla fine del campionato le strade si separeranno. E adesso, si aprono davanti agli occhi, in chiave di mercato, scenari potenziali davvero esplosivi. Con il futuro di Dybala che potrebbe già indirizzarsi in maniera piuttosto precisa.

Dybala, addio alla Juventus: ora il ‘tradimento’ con l’Inter è possibile

Come scrive ‘Repubblica’, si può assistere a una rottura definitiva degli argini. Dybala, che aveva tutte le intenzioni di restare a Torino, finora aveva posto il veto, per ragioni sentimentali, a un’ipotesi di futuro all’Inter. Un veto a questo punto decaduto, in nerazzurro c’è il suo grande estimatore Marotta che lo aspetta. Il rilancio a Milano diventa uno scenario plausibile, la ‘Gazzetta dello Sport’ ipotizza una offerta di partenza che potrebbe aggirarsi intorno ai 7 milioni di euro, a cui andrebbe aggiunta una probabile commissione di 10 milioni di euro agli agenti di Dybala. Occhio però all’Atletico Madrid, che a sua volta avrebbe sondato il terreno. Ma ora che il rinnovo con la Juventus è stato escluso, giù la maschera, per tutti.