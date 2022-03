Trovato l’accordo: scacco matto alla Juventus

Sorpasso sulla Juventus per il colpo di mercato: bianconeri spiazzati, accordo vicino per la cessione la prossima estate

Non si sblocca al Barcellona la trattativa per l’eventuale rinnovo di Ousmane Dembele, rinato in campo sotto la cura Xavi.

L’attaccante francese è in scadenza di contratto il prossimo 30 giugno ma nelle ultime settimane non ci sarebbe stato nessun passo in avanti per un possibile prolungamento con il Barça. L’addio quindi si fa sempre più probabile, con l’ex Borussia Dortmund già ad un passo dal cambiare maglia lo scorso gennaio. Dembele aveva rifiutato le proposte di Tottenham e Chelsea dalla Premier League, preferendo restare in Catalogna.

Calciomercato Juventus, il PSG prenota Dembele

La pista più calda comunque per il suo futuro resta il Paris Saint-Germain – scrive il quotidiano ‘Sport’ – che nell’ultima campagna acquisti non ha affondato il colpo aspettando giugno, vista la possibilità di farlo sbarcare sotto la Tout Eiffel a parametro zero. I parigini sono a caccia di un profilo di livello vista la probabile partenza di Mbappe e le difficoltà riscontrate per Haaland. Dembele intriga da tempo il PSG, con il Barcellona cosciente della situazione e della possibilità che il giocatore sposi il progetto del club di Ligue 1 preferendolo all’interessamento di Juventus e Manchester United.

Altro motivo della distanza tra il Barcellona e il nazionale francese le onerose richieste del suo entourage che pretenderebbe anche un bonus alla firma sul rinnovo di 20 milioni di euro. Dembele e PSG promessi sposi a gugno? I parigini pianificano l’assalto decisivo, Juve al momento fuori dai giochi.