Calciomercato Napoli, cessione Osimhen: ok il prezzo è giusto

Il Napoli vola sulle ali di Victor Osimhen, il nigeriano fondamentale per gli azzurri: per strapparlo agli azzurri una cifra super

Due doppiette per ribadire uno strapotere tecnico, fisico, atletico e per lanciare un segnale a tutto il campionato. Victor Osimhen e il Napoli fanno sul serio, il nigeriano prova a guidare gli azzurri verso il sogno scudetto e li lancia in un finale di stagione da vivere tutto d’un fiato.

Anche quest’anno, come nella scorsa stagione, il bomber è stato limitato da un serio infortunio che lo ha tenuto fuori a lungo. Ma ora è tornato e non vuole più fermarsi. Dovrà farlo necessariamente con l’Atalanta causa squalifica, ma gli resteranno poi sette partite per aumentare un bottino di 11 reti in campionato, già migliore di quello dello scorso anno. Spalletti spera in altri gol che possano, alla fine, mettere la sua squadra davanti a tutti. Lo scopriremo nelle prossime settimane, ma intanto le prestazioni del nigeriano non passano certo inosservate.

Napoli, tutti pazzi per Osimhen: quante pretendenti dall’estero

In Premier League, gli estimatori non gli mancano. Il Newcastle ci aveva già provato a gennaio e tornerà sicuramente alla carica in estate. Occhio anche all’interessamento, rilanciato dalla ‘Gazzetta dello Sport’, di Arsenal, Manchester United e Tottenham, le big inglesi hanno fame di bomber. Il Napoli non intende privarsene, ma chissà cosa potrebbe succedere, di fronte a una proposta indecente. Di certo, per meno di 100 milioni di euro, De Laurentiis non si siederebbe nemmeno a trattare. Al momento, l’idea è proseguire con Osimhen al centro dell’attacco, i corteggiamenti in estate comunque non mancheranno.