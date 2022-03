Trattativa chiusa col Milan: intesa e assalto al trequartista

Idee chiare per il Milan, intenzionato a chiudere il grande colpo in avanti. Parti sempre più vicino e ottimismo sulla trattativa per il centravanti

Il Milan si sta muovendo per rafforzare la squadra. Questi giorni senza Serie A serviranno a Paolo Maldini e Frederic Massara per approfondire alcune trattative che stanno entrando davvero nel vivo. La capolista è pronta a vivere un calciomercato estivo da protagonista.

Le idee sono chiare e i rossoneri sono intenzionati a regalare a Stefano Pioli almeno un giocatore per reparto. In difesa, nonostante l’esplosione di Pierre Kalulu, il Milan farà un colpo da novanta. Vi abbiamo parlato dell’accordo raggiunto con l’entourage di Sven Botman, per il difensore olandese su una base di tre milioni netti a stagione. Va trovato quello con il Lille ma la sensazione è che alla fine le parti dovrebbero accordarsi per circa 30 milioni di euro.

Per il centrocampo il nome caldo continua ad essere quello di Renato Sanches. Il Milan ci sta lavorando, dalla Francia insistono che l’affare è in dirittura d’arrivo. In questo caso manca ancora l’accordo totale con il calciatore.

Calciomercato Milan, ecco l’attaccante per Pioli: affare in dirittura d’arrivo

Ma il nome veramente caldo del mercato del Milan in questo momento è quello di Divock Origi. L’attaccante si sta avvicinando a piccoli passi al club rossonero. Il Liverpool non sembra intenzionato ad esercitare la clausola per il rinnovo del contratto e in estate il calciatore si libererà a zero.

Le parti sono in continuo contatto e la fumata bianca non appare così lontana. Dallo staff tecnico è ritenuto il profilo giusto per il gioco di Stefano Pioli. E’ un’opportunità importante sul quale il Milan sta lavorando seriamente. Sono previsti nuovi contatti per trovare l’intesa definitiva sui 3,5/4 milioni di euro netti a stagione. Una cifra certamente alla portata del Diavolo.

La scelta di puntare su un parametro zero potrebbe non far piacere ai tifosi ma porterà il Milan a dirottare i soldi, che sarebbero serviti per un centravanti, sulla trequarti. L’idea importante dei rossoneri è quella di acquistare un mancino che possa giocare sulla destra o dietro la punta, che porti goal e assist. Berardi è il nome che più stuzzica la fantasia ma ad oggi nessuna trattativa. Non si possono, dunque, escludere sorprese in merito.