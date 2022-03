“La Juve lo ha già preso”: i tifosi sognano col nuovo numero 10

Mario Sconcerti, noto giornalista sportivo, ha parlato del futuro della Juventus dopo la certezza dell’addio di Paulo Dybala, attaccante argentino in scadenza

Quella di oggi è una giornata cruciale per la storia recente della Juventus. I bianconeri infatti, dopo ben 7 anni, hanno deciso di lasciar andare Paulo Dybala, attaccante argentino che era in scadenza di contratto con la Vecchia Signora.

La Joya, nonostante l’accordo dell’ottobre del 2021, ha visto i suoi termini cambiare e non proseguirà la sua carriera con la maglia del club piemontese. Una notizia clamorosa sulla quale ha voluto dire la sua anche Mario Sconcerti, noto giornalista sportivo, ai microfoni di ‘TeleRadioStereo’: “Quando accadono cose troppo evidenti e non coerenti è doveroso cercare spiegazioni ulteriori. Secondo me la Juve ha già comprato un giocatore che sostituisca Dybala. Non credo sia Zaniolo, per me potrebbe essere Isco che è a costo zero, non gioca e ha bisogno di rilancio. Poi tutto torna, con la ricapitalizzazione di agosto, i soldi di Bentancur sono quelli che permettono alla Juve di fare un investimento di qualche genere”.

Juventus, Sconcerti sul futuro di Dybala

Sconcerti ha poi proseguito: “Io credo che la Juventus si potesse permettere Dybala, atleticamente aveva già chiuso gli occhi e c’è stato un ripensamento che secondo me, ma è una mia opinione, è dovuta dalle occasioni di mercato che si stanno aprendo. Non credo che sia Zaniolo, non è da Juve, è un grande giocatore potenziale che porta disordine. Può essere determinante ma la maggior parte delle volte somiglia al disordine, e la Juventus non può fare altri esperimenti. Kean sono obbligati a riscattarlo? Allora sono matti, a 38 milioni c’è un evidente squilibrio. Alla Juve puoi dire tutto tranne che sono ingenui, anche se Cherubini era un debuttante non penso che abbiano mandato un debuttante a fare affari da 40 milioni“.